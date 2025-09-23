Transparence minière au Burkina Faso: quand le citoyen devient évaluateur !

Les échanges entre les acteurs ont permis d’harmoniser la compréhension des enjeux. Des pistes de solutions ont été dégagées pour certaines préoccupations. Pour les problèmes plus complexes, qui nécessitent une implication accrue des acteurs, un point sera soumis au comité de pilotage et aux premières autorités du Ministère de l’Economie et des Finances.

Pour le Secrétaire permanent de l’ITIE Burkina Faso, la mobilisation des populations autour de l’activité témoigne de la pertinence du projet. « Les populations sont désormais les sentinelles de la transparence dans le secteur extractif, en ce qu’elles vont évaluer ses acteurs. Toutes les préoccupations, soulevées au cours de ces ateliers, feront l’objet d’une attention particulière afin d’y apporter, avec d’autres acteurs, des réponses appropriées dans l’intérêt des populations. » a souligné Eric Wilfrid Yirin ZOURE.

Ces ateliers marquent le début d’une série de rencontres qui se tiendront dans une quarantaine de communes sur une période d’un mois. Avec cette initiative, le SP-ITIE affirme son rôle de promoteur de la transparence et de la redevabilité, et fait des populations des zones minières de véritables partenaires pour le développement durable du Burkina Faso.

En rappel, le Secrétariat permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP-ITIE) est l’organe technique et administratif chargé de l’exécution des missions du Groupe multipartite de l’ITIE au Burkina Faso, appelé « Comité de pilotage ». Le Comité de pilotage comprend 25 membres à savoir 11 de l’Administration publique, 8 des Organisations de la société civile et 6 des entreprises minières. Il est créé par l’arrêté n°2023-0170/MEF/CAB/SP-ITIE du 29 mars 2023, définissant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Sa mission principale est de coordonner les actions visant à assurer la transparence dans le secteur des industries extractives sur le territoire national.

À ce titre, il est notamment responsable : (i) d’organiser les réunions des comités de supervision et de pilotage et d’en assurer le secrétariat ; (ii) de mettre en œuvre les décisions prises par le Comité de pilotage ; (iii) de suivre l’application des recommandations du Comité de pilotage ; (iv) de représenter le Groupe multipartite dans les instances nationales et internationales ; (v) de rédiger le rapport ITIE ; (vi) d’établir chaque année l’état de la transparence dans le secteur extractif conformément à la norme ITIE ; (vii) de promouvoir la transparence par la diffusion régulière d’informations, la formation, la sensibilisation et l’animation du débat public ; (viii) de conduire toute étude susceptible d’améliorer la transparence dans le secteur ; (ix) d’alerter les autorités sur les risques de corruption, fraude, évasion fiscale ou blanchiment d’argent dans le secteur extractif ; (x) de définir une stratégie de mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso ; (xi) de mobiliser les ressources nécessaires au financement de l’ITIE-Burkina Faso ; (xii) de développer toute initiative visant à renforcer la gouvernance dans le secteur extractif.