Transport humanitaire: 64 camions pour le CONASUR

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé, ce mardi 11 février 2026, à la remise officielle d’un important lot de matériel roulant au ministère de la Famille et de la Solidarité. Cette dotation, d’une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA, vise à renforcer durablement les capacités logistiques du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR).

‎

‎Le lot de matériel est composé de 38 camions de 40 tonnes, 10 camions bennes, 10 camions de 10 tonnes, 2 camions citernes, 2 camions grues destinés aux opérations de dépannage ainsi que 2 camions plateaux (porte-engins). Cette acquisition, entièrement financée sur le budget de l’État, traduit la volonté des plus hautes autorités de doter le CONASUR de moyens autonomes et performants afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité des interventions humanitaires sur l’ensemble du territoire national.

‎

‎Cette remise représente un fait majeur pour la structure : « C’est un fait historique, car le CONASUR n’a jamais disposé d’un parc de plus de dix camions. Aujourd’hui, en une seule fois, nous remettons 64 camions, et ce n’est qu’un début », a déclaré le Chef du Gouvernement.

‎

‎Il a rappelé que l’ambition de l’État est de permettre au Conseil de disposer d’une pleine autonomie opérationnelle afin d’intervenir avec efficacité et célérité lors des crises humanitaires, des catastrophes naturelles ou des opérations de ravitaillement.

‎

‎Jusqu’ici, l’acheminement de l’aide au profit des populations sinistrées ou vulnérables nécessitait souvent le recours à des prestataires privés, en raison d’un déficit d’équipements, occasionnant parfois des retards et des coûts supplémentaires. Grâce à ces nouveaux moyens roulants, le CONASUR pourra désormais planifier et exécuter ses missions de manière plus rapide, coordonnée et souveraine.

‎

‎Le Premier ministre a instruit la ministre de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, de veiller à une gestion rigoureuse du matériel.

‎« J’engage la ministre à assurer une utilisation optimale de ces équipements afin d’en garantir la durabilité et d’apporter une solution structurelle au déficit logistique du Conseil », a-t-il indiqué.

‎

‎Cette acquisition illustre également la promotion du savoir-faire national. En effet, si la motorisation provient d’un constructeur partenaire, l’aménagement carrossier a été assuré par une expertise nationale, traduisant la valorisation des compétences nationales.

‎

‎À travers cette dotation, le Gouvernement réaffirme ainsi son engagement à renforcer le dispositif national de solidarité et de réponse d’urgence, au bénéfice direct des populations.

‎