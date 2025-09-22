Transport urbain: bientôt des bus SOTRACO dans les artères de la ville de Banfora

La Société de transport en commun (SOTRACO) a organisé un atelier, le vendredi 19 septembre 2025 à Banfora. Cet atelier qui a réuni des acteurs clés de la mobilité de la ville, a permis d’examiner et valider la configuration du nouveau réseau de bus de la ville de Banfora et environnant.

La ville de Banfora et ses environs seront desservis bientôt par la Société de transport en commun (SOTRACO) qui a décidé d’y affecter des bus. Afin d’arrêter une configuration consensuelle et inclusive pour le nouveau réseau du bus, la SOTRACO a organisé un atelier dans l’après-midi du vendredi 19 septembre 2025 dans la cité du Paysan noir. L’atelier en question a réuni les acteurs clés et les parties prenantes de la mobilité de la ville. Il a été présidé par le gouverneur de la région des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, et en présence du Directeur général (DG) de la SOTRACO, Drissa Sawadogo.

Le gouverneur, d’entrée, s’est félicité de l’arrivé de la SOTRACO dans la cité du Paysan noir qui, à ses yeux, contribuera à la modernisation du système de transport urbain dans cette ville. Tout en saluant la vision du président du Faso qui a permis le renforcement du parc de la SOTRACO, Badabouè Florent Bazié a promis l’accompagnement de l’autorité régionale pour une mise en œuvre réussie du nouveau réseau de bus. Pour le DG de la SOTRACO, un réseau de transport urbain moderne sera un véritable levier pour améliorer la qualité de vie des citoyens, favoriser le développement économique et renforcer les liens sociaux. « Je suis convaincu que la réussite de ce futur réseau est essentielle pour les populations des Tannounyan », a-t-il affirmé.

6 bus en attendant

Drissa Sawadogo a rappelé l’évolution qu’a connue la société grâce à la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Il a indiqué qu’en décembre 2024, l’Etat a procédé à une recapitalisation de la SOTRACO portant son capital social de 800 millions à 5 milliards de F CFA. Ce qui a permis à l’entreprise de devenir une société d’économie mixte avec participation majoritaire de l’Etat à hauteur de 89,73%, puis une société entièrement publique. Aussi, a-t-il ajouté, dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, le président du Faso a lancé une acquisition de 530 bus dans l’objectif de renforcer la mobilité des élèves et étudiants et partant, de tous les citoyens.

Le premier lot composé de 155 bus flambant neufs a été remis par le Premier ministre le 11 août dernier, et le second de 375 bus est attendu en fin octobre prochain. L’acquisition de ces bus, à en croire M. Sawadogo vise entre autres, à désengorger le trafic urbain, améliorer la sécurité routière, réduire la pollution de l’air et alléger le coût des déplacements pour les familles. Pour le réseau de bus de Banfora, 6 bus y ont été déjà affectés et d’autres viendront renforcer cet effectif avec l’acquisition du second lot de bus en octobre prochain, foi du DG Sawadogo.

L’atelier du jour qui s’est voulu participatif et inclusif, a justifié le premier responsable de la SOTRACO, vise à aboutir à un réseau efficace au service des populations. A s’en tenir à ses propos, l’atelier a consisté à restituer les résultats d’une étude préalablement faite pour identifier les besoins en mobilité de la population, afin de requérir des observations et des éventuels amendements. Drissa Sawadogo a en outre affirmé que Banfora est une ville carrefour, touristique, industrielle et commerciale.

De ce fait, il a dit être convaincu que le développement de toutes ces activités nécessite la mise en place d’un système de transport à même de faciliter le déplacement des populations. Après échanges, le réseau a été adopté et comprendra 14 lignes dont 5 lignes ordinaires, 5 lignes intercommunales et 4 lignes touristiques. Toutes les lignes seront desservies progressivement en fonction du parc.

Les lignes du nouveau réseau

5 lignes ordinaires : (Tingrela-Tatana) ; (Tatana-Tiekouna) ; (Centre universitaire-Secteur 15/5) ; (Lemouroudougou-Secteur 15/5) ; (Siniena-Centre universitaire).

5 lignes intercommunales : (Banfora-Takalédougou-Toussiana) ; (Banfora-Bérégadougou) ; (Banfora-Sindou) ; (Banfora-Niangoloko) ; (Banfora-Tiefora).

4 lignes touristiques : (Dômes de Fabédougou) ;

(Lac de Tengrela) ; (Sindou) ; (Cascades de Karfiguéla).

