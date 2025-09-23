Université Norbert-Zongo: le ministre Adjima Thiombiano galvanise les acteurs

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a effectué une sortie à l’Université Norbert-Zongo (UNZ), le vendredi 19 septembre 2025, pour constater le déroulement des cours pendant les vacances académiques.

Dans le souci de la normalisation des années académiques, l’Université Norbert-Zongo (UNZ) n’a pas connu de vacances académiques cette année. Avec l’engagement des différents acteurs, les cours se sont prolongés pendant les traditionnelles vacances académiques. Pour faire le constat du déroulement des cours de vacances, le Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), Pr Adjima Thiombiano, a effectué, le vendredi 19 septembre 2025, une visite sur le site de l’université à Koudougou.

« Aujourd’hui nous sommes à l’UNZ parce que nous avons constaté avec beaucoup de plaisir que l’université a décidé de s’attaquer aux retards académiques », a-t-il dit. Nous avons estimé, a fait savoir Pr Thiombiano, qu’il est bon de venir reconnaître et saluer cet esprit patriotique, des enseignants, du personnel ATOS, des étudiants et de toute l’administration dont le concours a permis le bon déroulement de ces cours de vacances.

Au cours de cette visite, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur a fait le tour de quatre amphithéâtres où il a trouvé des étudiants en cours ou dans des salles de composition de devoirs. Une occasion saisie pour témoigner sa reconnaissance pour cette synergie d’actions qui, de son avis, vise à donner une autre image aux universités publiques dans leur ensemble mais surtout à l’UNZ. Il a invité les acteurs à garder cet esprit d’engagement, de sacrifice parce que c’est à ce prix que le Burkina Faso va se construire. Dans les amphithéâtres, lors de la tournée, les étudiants de l’UNZ ont exprimé des doléances à leur ministre de tutelle.

« Quatre filières sur 70 »

On peut citer entre autres, l’insuffisance des salles, le problème du Restaurant universitaire (RU), les bourses d’études, le nouveau régime d’études. Les étudiants ont voulu comprendre pourquoi désormais il faut payer 51 000 F CFA au lieu de 16 500 F CFA pour les masters. Réagissant à cette préoccupation, Adjima Thiombiano a laissé entendre que ces régimes d’études répondent d’abord aux préoccupations de tout étudiant burkinabè au-delà des 51 000 FCFA.

« Aujourd’hui nous ne pouvons pas viser une formation de qualité si chacun n’accepte pas de consentir le sacrifice un tant soit peu financier », a-t-il insisté. « Nous avons sur les différents sites des universités, des infrastructures qui poussent. Grâce à la vision des plus hautes autorités de ce pays, le ministère a également des ressources qu’il a injectées dans les universités pour mettre en place ces infrastructures pédagogiques », a-t-il rassuré.

Selon la présidente de l’UNZ, Pr Wendkouni Haoua Eugénie Maïga, au 31 juillet 2025, il y avait 54 filières qui étaient normales à l’UNZ sur 70 et selon les prévisions de l’administration de l’UNZ, il devrait rester quatre filières à normaliser sur les 70 filières pour la dizaine de jours de vacances restantes.

« C’est la preuve qu’il y a un très gros travail qui a été fait pendant ces deux mois de vacances », s’est félicitée Pr Maïga. Elle a remercié la communauté universitaire pour son engagement ainsi que les autorités en charge de l’enseignement supérieur pour leur soutien indéfectible et les moyens mis à leur disposition pour atteindre cet exploit. La présidente de l’UNZ a confié que 10 000 nouveaux étudiants sont attendus à l’université de Koudougou à la rentrée prochaine. Le ministre a aussi visité des chantiers en cours sur le site de l’université de Koudougou.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com