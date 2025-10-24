Ve édition du Salon régional de l’artisanat : un cross populaire pour démarrer les activités

Les festivités de la Ve édition du Salon régional de l’artisanat qui se tient à Tenkodogo, dans la région du Nakambé ont commencé le jeudi 23 octobre par un cross populaire.

C’est par un cross populaire que les activités du Salon régional de l’artisanat (SARA) ont débuté ce 23 octobre 2025 à Tenkodogo. Le peloton piloté par le haut-commissaire de la province du Boulgou, représentant le gouverneur de la région, Constantin Dabiré, est parti de la place de la Nation au rond-point des « wayiyans », non loin de la douane. Il a fait une boucle sur la route nationale 16 pour revenir à la place de la Nation. Ce cross a été suivi d’une séance d’aérobic qui a permis de se « dégraisser un peu ».

Pour le représentant du gouverneur, Constantin Dabiré, le Salon régional de l’artisanat (SARA) est une activité majeure. « Et nous avons ici pour habitude de démarrer nos activités par le sport, parce qu’il est un facteur de santé et de cohésion sociale. Aussi, à travers le cross, l’ensemble de la population sait qu’il y a un évènement majeur dans la ville », a-t-il expliqué. Selon lui, le cross est aussi un outil de sensibilisation, d’information utilisée lors des grands évènements. « C’est un honneur pour la région du Nakambé de recevoir cette Ve édition du SARA. J’invite donc l’ensemble de la population à participer activement pour que ce soit une réussite inégalée », a-t-il souhaité.

Fleur BIRBA