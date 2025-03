Visite de courtoisie du MCCAT au Président du CSC : les deux responsables entendent travailler dans une approche et une vision concertées

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a rendu une visite de courtoisie au Président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), ce vendredi 28 mars 2025.

Les premiers responsables des deux institutions ont saisi l’occasion pour s’entretenir sur un certain nombre de préoccupations. Pour le Ministre Pingdwendé, le Ministère et l’organe de régulation, nonobstant leurs attributions spécifiques, travaillent à l’atteinte du même objectif. « Celui de contribuer à une meilleure organisation des médias et du secteur de la communication ».