𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐞𝐭 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚̀ 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐥’𝐞́𝐥𝐚𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé l’ouverture de la quatrième session ordinaire de l’année 2025 du Conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP), le mercredi 31 décembre 2025 à Ouagadougou. Selon le Comité de gestion du Fonds de soutien patriotique, à la date du 30 décembre 2025, les ressources mobilisées s’élèvent à 212,86 milliards de FCFA, pour un objectif annuel fixé à 150 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 141%. Comparativement à l’année 2024 ou 175 milliards de FCFA avaient été mobilisés, le fonds enregistre une progression de 26,37% , traduisant une dynamique soutenue de mobilisation nationale. Il a indiqué que les ressources encaissées au titre du seul quatrième trimestre 2025 atteignent 70,26 milliards de FCFA en hausse de 49,27% par rapport au trimestre précédent. Le Fonds de soutien patriotique s’est imposé, selon le Premier ministre, comme un pilier financier stratégique de l’effort national de sécurisation. Après trois années de mise en œuvre, le fonds a atteint une phase de maturité, consacrant son statut d’outil majeur de financement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

#sidwaya.info