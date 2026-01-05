𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞́𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

‎‎La traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales s’est tenue, ce lundi 5 janvier 2026, à la Primature, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. À cette occasion, le Chef du Gouvernement a dressé le bilan de l’action menée en 2025 et réaffirmé sa détermination à poursuivre sa mission au service de la Nation, conformément à la vision du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

‎Revenant sur un peu plus d’une année à la tête de l’action gouvernementale, le Premier ministre a rappelé avoir accepté cette responsabilité « avec un sentiment de lourde responsabilité, mais aussi avec une conviction inébranlable : celle de pouvoir, avec l’ensemble des Burkinabè, engager notre pays sur la voie de la résilience, du progrès et de la paix retrouvée ». Dans un contexte national et international exigeant, l’année 2025 a été marquée par des choix assumés. « Nous avons choisi de ne pas subir mais d’agir. Agir avec pragmatisme, avec courage et avec la conviction que les difficultés doivent être des tremplins pour des réformes structurelles et des progrès durables », a-t-il souligné, rappelant que l’action gouvernementale s’est inscrite sous le leadership du Chef de l’État.

‎La sécurité, la gouvernance, la modernisation de l’administration et le développement économique ont constitué le socle de l’action gouvernementale. À la Primature, cette orientation s’est traduite par la promotion de la culture du résultat, de la redevabilité et de la célérité dans le traitement des dossiers. Ainsi, du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre 2025, le Cabinet et le Secrétariat général ont traité 6 253 dossiers. Au 30 septembre 2025, le taux d’exécution physique des activités de la Primature était estimé à 66,26 %, tandis qu’au 31 décembre, la consolidation des réalisations des structures atteignait un taux de 90 %. Saluant l’engagement de ses collaborateurs, le Premier ministre a rappelé que « votre dévouement, souvent dans l’ombre, est le carburant de l’action de la Primature ».

‎Tout en reconnaissant les acquis enregistrés, le Chef du Gouvernement a relevé les défis persistants, notamment la pression sécuritaire dans certaines zones, les attentes légitimes des populations en matière d’amélioration des conditions de vie et la nécessité d’une justice plus efficace. Pour autant, il a assuré que l’action gouvernementale se poursuivra « avec la sérénité de celui qui est dans le droit chemin ».

‎Pour l’année 2026, le Premier ministre a annoncé une phase d’accélération et de concrétisation des chantiers engagés. Elle sera notamment marquée par la réforme des Autorités administratives indépendantes, afin de rationaliser leurs dépenses et leur fonctionnement, ainsi que par le renforcement des activités de production à travers des unités de transformation et des brigades de production. Les efforts porteront également sur la formation professionnelle et la formation civique, patriotique et militaire.

‎Devant le drapeau national, symbole de l’unité et de la souveraineté, le Premier ministre a réaffirmé son engagement total et sa détermination à mener à bien la mission qui lui est confiée. « Continuons à travailler en synergie, dans le respect des institutions et avec un seul credo : servir la Nation », a-t-il déclaré, avant de conclure : « Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur ma détermination à mener à bien la mission que le Camarade Président du Faso nous a confiée pour le bien du peuple burkinabè. »

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞