𝐑𝐞́𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 : 𝐥’𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

Dans le cadre du renforcement de la redevabilité des institutions publiques, le président de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE), Dr Jean-Baptiste Ky, a officiellement remis le rapport d’activités 2025 de son institution au Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ce lundi 27 juillet 2026.

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‎À cette occasion, les principaux résultats obtenus par l’ARSE au cours de l’année écoulée, ainsi que les perspectives envisagées pour consolider la régulation du secteur de l’énergie, ont été présentés au Chef du Gouvernement. Le rapport d’activités 2025 est structuré autour de trois grandes parties : la présentation de l’institution et de son environnement, le bilan des réalisations, ainsi que l’analyse de la situation du secteur de l’énergie, assortie de recommandations.

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‎Le document met en évidence plusieurs avancées enregistrées au cours de l’année 2025, notamment la poursuite des réformes juridiques et institutionnelles, le renforcement de la sécurité énergétique et l’amélioration de la qualité du service fourni aux usagers. L’année 2025 a également été marquée par une progression des capacités nationales de production électrique. La production nationale a atteint 1,65 milliard de kWh, soit une hausse de 17,13 % par rapport à 2024. Cette évolution traduit les efforts consentis pour renforcer les capacités de production et améliorer durablement la situation énergétique du pays.

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‎Le mix énergétique demeure toutefois majoritairement dominé par la production thermique, qui représente 72 % de la production nationale. La transition énergétique poursuit néanmoins sa progression, avec une contribution de 28 % des énergies renouvelables, dont 24 % pour le solaire et 4 % pour l’hydroélectricité. ‎Le rapport fait également ressortir une nette amélioration de la qualité de la fourniture de l’électricité. Le nombre moyen de coupures a diminué de 33 %, tandis que leur durée moyenne a baissé de 65 % par rapport à 2024. Ces résultats traduisent une amélioration sensible de la continuité du service au bénéfice des usagers.

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‎En 2025, l’ARSE a, par ailleurs, poursuivi l’accomplissement de ses missions de régulation à travers le renforcement du cadre juridique, les contrôles techniques et tarifaires des opérateurs, le règlement des différends, ainsi que la protection et la sensibilisation des consommateurs. ‎Au cours des échanges, le Camarade Premier ministre a salué les résultats obtenus par l’ARSE dans l’accomplissement de ses missions. Il a encouragé l’Autorité à poursuivre son engagement en faveur d’une régulation efficace, transparente et moderne, tout en rappelant le caractère stratégique du secteur de l’énergie pour le développement du pays.

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‎Cette importance stratégique justifie, selon le Chef du Gouvernement, la dynamique actuelle de réalisation de nouvelles unités de production et de renforcement des infrastructures existantes, afin de réduire considérablement la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations d’énergie. ‎Le Premier ministre a également invité l’ARSE à accompagner la dynamique de la Confédération AES, à travers l’engagement de concertations avec les structures homologues du Mali et du Niger, en vue de favoriser une meilleure coordination des politiques de régulation du secteur de l’énergie dans l’espace confédéral.

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‎Pour sa part, Dr Jean-Baptiste Ky a réaffirmé la disponibilité de l’ARSE à mettre en œuvre les orientations du Chef du Gouvernement, en vue d’une amélioration continue du service public de l’énergie au Burkina Faso. Il a, en outre, assuré de la détermination de son institution à promouvoir une régulation adaptée aux défis actuels du secteur énergétique national.

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‎La remise du rapport d’activités de l’ARSE au Premier ministre est un acte prévu par l’article 29 du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’institution. Elle s’inscrit également dans la culture de redevabilité institutionnelle de transparence dans la gestion des secteurs stratégiques.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞