𝐒𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐭𝐞́ 𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐛𝐫𝐞́

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce mardi 21 juillet 2026 à Pabré, à l’inauguration officielle de la centrale thermique d’urgence d’une capacité de 50 mégawatts.

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‎Réalisée en seulement 90 jours, contre un délai contractuel de 120 jours, cette infrastructure, d’un coût de 18 milliards de FCFA, vient renforcer les capacités de production de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) et contribuer à l’amélioration de l’offre énergétique nationale.

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‎La cérémonie est intervenue une heure après la pose de la première pierre de la future centrale thermique de Ouaga Sud-Est, dans la commune de Saaba, par le Camarade ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba. D’une capacité projetée de 120 mégawatts, cette nouvelle infrastructure nécessitera un investissement estimé à 133 milliards de FCFA.

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‎Le Premier ministre a salué la mise en service de la centrale de Pabré, premier jalon d’un vaste programme engagé dans le cadre de la Révolution progressiste populaire, en vue d’assurer l’autonomie stratégique et la souveraineté énergétique du Burkina Faso. « Aujourd’hui, la souveraineté du Burkina Faso est également en marche dans le domaine de l’énergie. Nous n’aurons de repos que lorsque nous aurons réussi à faire en sorte que la production nationale d’électricité soit supérieure à la demande », a-t-il soutenu.

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‎Le Chef du Gouvernement a relevé que les choix opérés par le passé, principalement fondés sur l’importation de l’électricité, ont montré leurs limites, en exposant le pays aux aléas extérieurs et aux perturbations de l’approvisionnement énergétique. ‎« Notre pays avait fait le choix de mettre l’accent sur l’importation de l’énergie. Cette option a montré ses limites, parce que nous restions tributaires de la qualité de la production des pays d’où nous importions l’électricité. Aujourd’hui, nous avons décidé de construire nos propres capacités de production pour aller vers l’autonomie stratégique et la souveraineté énergétique », a-t-il déclaré.

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‎Dans son discours, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, le Camarade Yacouba Zabré Gouba, a souligné que la mise en service de cette centrale va bien au-delà d’un simple investissement dans le secteur de l’énergie.

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‎Selon le ministre, cette réalisation traduit la volonté du Gouvernement de bâtir progressivement l’indépendance énergétique du pays, conformément à la vision portée par le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré. Cette ambition répond à un impératif de souveraineté nationale, de développement économique et d’amélioration des conditions de vie des populations.

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‎Au nom de l’entreprise Al Ahram Taqa Burkina, son Administrateur général, Massoud Hassan Abdo Jaied, a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabè, à la SONABEL ainsi qu’à l’ensemble des partenaires ayant contribué à la réalisation du projet.

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‎Il a réaffirmé l’engagement de son groupe à accompagner durablement le Burkina Faso dans sa marche vers la souveraineté énergétique, rappelant que l’électricité constitue un levier essentiel pour le développement de l’industrie, de l’agriculture, des mines, de l’éducation et des services publics.

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‎Au cours de la cérémonie, le Président-directeur général et l’Administrateur général de l’entreprise Al Ahram Taqa ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre du mérite burkinabè, en reconnaissance de leur contribution au développement du secteur énergétique national.

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‎La centrale thermique de Pabré s’inscrit dans un vaste programme national qui prévoit prochainement l’inauguration de nouvelles centrales à Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya, Komsilga et Toécé, pour une capacité additionnelle globale de plus de 220 mégawatts.

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‎À travers ces investissements, le Gouvernement entend accroître durablement les capacités nationales de production d’électricité, répondre à la demande croissante en énergie et soutenir le développement économique et social du Burkina Faso.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞