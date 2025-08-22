𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝’𝐚𝐦𝐢𝐭𝐢𝐞́ 𝐚𝐮 𝐌𝐚𝐥𝐢 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜̧𝐮 𝐚𝐮 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐛𝐚

Dans le cadre de sa visite d’amitié à Bamako, le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été reçu en audience, ce jeudi 21 août 2025, par le Président de la Transition, Chef de l’État du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta.

Le Chef du Gouvernement burkinabè était accompagné, pour cette circonstance, du ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, du ministre des Affaires étrangères, de la ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargée du Budget, du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi ainsi que de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Mali.

À l’occasion, le Premier ministre a transmis au Président de la Transition du Mali les fraternelles salutations du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Il s’est dit honoré des échanges et de la qualité de l’accueil réservé à sa délégation. « Nous avons reçu ses sages conseils et de précieuses orientations afin de poursuivre la dynamique actuelle. Il nous a engagés à garder à l’esprit le bien-être des populations, avec en bonne place cette jeunesse qui est le fer de lance du combat mené dans l’espace confédéré afin de nous affranchir et d’assumer le destin du Sahel, tout en ouvrant des perspectives heureuses pour nos populations », a-t-il déclaré au sortir de l’audience.

Cette rencontre au sommet illustre une fois de plus l’excellence des relations fraternelles entre le Mali et le Burkina Faso, deux nations liées par l’histoire, la géographie et la communauté de destin.

DCRP/Primature