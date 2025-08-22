Burkina Faso : les acteurs culturels ont organisé une soirée d’ hommage en honneur de Alino Faso

Les acteurs culturels ont organisé le 21 août 2025, une soirée d’ hommage en honneur de Alain Christophe Traoré, au CENASA à Ouagadougou. En rappelle, Alino Faso est mort dans sa cellule de détention à l’école de Gendarmerie d’Abidjan, le 24 juillet 2025, selon un communiqué du procureur de la République de Côte d’Ivoire publié le 27 juillet 2025. Son corps a été rapatrié au Burkina Faso, le 18 août 2025.

#sidwaya.info