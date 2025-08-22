Les acteurs culturels ont organisé le 21 août 2025, une soirée d’ hommage en honneur de Alain Christophe Traoré, au CENASA à Ouagadougou. En rappelle, Alino Faso est mort dans sa cellule de détention à l’école de Gendarmerie d’Abidjan, le 24 juillet 2025, selon un communiqué du procureur de la République de Côte d’Ivoire publié le 27 juillet 2025. Son corps a été rapatrié au Burkina Faso, le 18 août 2025.
Burkina Faso : les acteurs culturels ont organisé une soirée d’ hommage en honneur de Alino Faso
