𝗟𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 : 𝟯 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝟵𝟬𝟬 𝗺𝗼𝘁𝗼𝘀 𝗲𝘁 𝟭𝟲𝟰 𝘁𝗿𝗶𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝘀

Dans une déclaration faite ce vendredi 23 mai 2025 au sein du Groupement des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) à Ouagadougou, le Ministre de la Sécurité, Monsieur Mahamadou SANA, a annoncé la saisie de trois camions transportant plus de 160 tricycles et plus de 900 motos de type Aloba.

Ces véhicules ont été interceptés depuis le 7 avril 2025, alors qu’ils se dirigeaient en direction de la ville de Korhogo, en République de Côte d’Ivoire. À ce jour, aucune réclamation n’a été enregistrée auprès des services compétents.

Selon les premières conclusions des investigations, ces engins seraient destinés à des zones à risque et financeraient le terrorisme dans la sous-région, a précisé le Ministre de la Sécurité.

« Toute personne physique ou morale impliquée dans le financement du terrorisme se verra appliquer la rigueur de la loi. Hier nous avons sensibilisé, aujourd’hui c’est la répression», a fermement averti le Ministre Mahamadou SANA.

Le Ministre a également annoncé que les engins saisis seront retirés et mis à la disposition des unités de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, afin de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain.

Ce coup de filet témoigne, selon lui, de la vigilance accrue des forces de sécurité nationales et de la détermination des autorités à couper toutes les sources d’approvisionnement logistique aux groupes armés terroristes. Le Ministre a, par ailleurs, salué la réactivité et le professionnalisme des unités engagées dans cette opération d’envergure.

DCRP/MSECU