𝟐𝟕𝐞 𝐀𝐆/𝐄𝐏𝐄 : 𝐜𝐚𝐩 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐭𝐞́

‎Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Camarade Président du Faso, Président de l’Assemblée générale des établissements publics de l’État, a présidé, ce vendredi 31 juillet 2026 à Ouagadougou, la 27ᵉ session de l’Assemblée générale des établissements publics de l’État (AG/EPE).

‎Placée sous le thème « La gestion des établissements publics de l’État dans un contexte de Révolution Progressiste Populaire », cette session a porté sur l’examen des rapports de gestion et des états financiers de 106 établissements publics, toutes catégories confondues, au titre de l’exercice 2025. Elle constitue le principal cadre de reddition des comptes, d’évaluation des performances et d’orientation stratégique de ces structures.

‎Le Chef du Gouvernement a situé la rencontre dans un contexte marqué par les avancées de la reconquête du territoire national et l’accélération des réformes engagées dans le cadre de la Révolution Progressiste Populaire. Il a salué l’engagement des Forces de défense et de sécurité, des Volontaires pour la défense de la Patrie et de l’ensemble des forces vives de la Nation.

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Selon lui, le retour progressif des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine ouvre de nouvelles perspectives pour la reconstruction des services publics, la relance des activités économiques et la renaissance de la vie sociale dans les zones reconquises. « La reconquête du territoire ne prendra tout son sens que si elle s’accompagne d’une reconquête du développement, de la prospérité et de l’espérance pour les populations », a-t-il affirmé, appelant à transformer les victoires enregistrées sur le terrain en progrès économiques, sociaux et institutionnels durables.

Au titre de l’exercice 2025, les 88 établissements publics classiques ont mobilisé 518,6 milliards de FCFA, pour des paiements de 405,6 milliards de FCFA. Leur trésorerie finale s’est établie à 172,3 milliards de FCFA, avec un taux d’autofinancement de 27,88 %, supérieur au seuil de référence de 20 %.

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‎ ‎Tout en saluant ces résultats, le Camarade Premier ministre a rappelé que la performance des établissements publics ne saurait se limiter à l’équilibre de leurs comptes. Elle doit également être appréciée à l’aune de leur contribution réelle à la souveraineté nationale et au développement du Burkina Faso. ‎« La véritable performance d’un établissement public ne se mesure pas uniquement à l’équilibre de ses comptes. Elle s’apprécie également à sa capacité à créer de la valeur ajoutée, à répondre efficacement aux attentes des citoyens et à contribuer à la transformation économique et sociale de notre pays », a-t-il déclaré. Les Fonds nationaux ont, pour leur part, mobilisé 371,8 milliards de FCFA et effectué des paiements de 420,2 milliards de FCFA, dont 314,7 milliards de FCFA injectés directement dans l’économie nationale. Leur taux d’autofinancement s’est établi à 111,27 %.

Dans un contexte de rareté des ressources, il a appelé au renforcement de la discipline budgétaire, de l’efficience de la dépense publique et de la culture des résultats, afin que chaque franc mobilisé produise le maximum d’impact au profit des populations. ‎ ‎Cette exigence s’inscrit dans le changement de paradigme impulsé par la Révolution Progressiste Populaire. Les établissements publics doivent désormais devenir de véritables instruments de souveraineté économique, de création de richesses et de transformation structurelle. ‎« Ils doivent contribuer à sécuriser nos approvisionnements stratégiques, accompagner l’industrialisation de notre pays, soutenir la transformation locale de nos ressources, promouvoir l’innovation, développer le capital humain et renforcer la résilience de notre économie face aux chocs extérieurs », a soutenu le Chef du Gouvernement.

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Les établissements publics devront également contribuer à la mise en œuvre du Plan RELANCE 2026-2030 et incarner les valeurs de discipline, d’intégrité, de responsabilité, de patriotisme, de transparence et d’exemplarité qui fondent la Révolution Progressiste Populaire. Le ministre de l’Économie et des Finances, le Camarade Aboubakar Nacanabo, a relevé une hausse de 9 % des recettes, contre une progression de 5 % des dépenses, traduisant une amélioration des performances financières des établissements publics.

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‎Il a toutefois insisté sur la nécessité de poursuivre la rationalisation des structures, d’accélérer la digitalisation des services et de maîtriser la masse salariale. Il a également salué l’engagement des présidents des conseils d’administration, des directeurs généraux, des administrateurs et des plus de 44 600 agents des établissements publics.

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‎Le Camarade Premier ministre a invité les présidents des conseils d’administration à exercer pleinement leurs missions d’orientation, de contrôle et de veille. Les directeurs généraux devront s’inscrire résolument dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire, poursuivre la modernisation de leurs structures, assurer une gestion rigoureuse des ressources et placer l’intérêt général au cœur de leurs décisions. Les agents ont, quant à eux, été appelés à faire preuve de professionnalisme, d’intégrité, d’initiative et de patriotisme.

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‎Le Chef du Gouvernement s’est félicité de la mise en œuvre de la quasi-totalité des recommandations issues de la précédente session. Il a instruit que les nouvelles résolutions soient assorti de feuille de route pour renforcer durablement la gouvernance, la performance et l’efficacité des établissements publics. Leur exécution fera l’objet d’un suivi rigoureux afin d’en mesurer les effets sur la qualité du service public et les conditions de vie des populations.

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‎Au-delà des résultats financiers enregistrés, cette 27ᵉ session fixe ainsi une exigence claire : faire de chaque établissement public un outil efficace de mise en œuvre des politiques publiques, capable de transformer les ressources mobilisées en services de qualité, en création de valeur et en progrès concrets pour les populations. Dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire, la performance des établissements publics sera désormais appréciée à l’aune de leur contribution réelle à la souveraineté nationale et au développement du Burkina Faso.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞