14e édition des UACO: des recommandations pour une Afrique souveraine et résiliente

La 14e édition des Universités africaines de la communication (UACO) a refermé ses portes, le vendredi 3 octobre 2025 à Ouagadougou. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, représentant le Premier ministre.

Après trois jours d’échanges et de partage d’expériences autour du thème « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique », la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) referme ses portes sur une note de satisfaction. Lors de la clôture, le vendredi

3 octobre 2025, à Ouagadougou les participants ont formulé trois recommandations qui permettront de soutenir le développement souverain des Etats et de lutter contre la désinformation.

Il s’agit d’abord de renforcer la coopération et le partage d’expériences entre les pays africains en matière de communication. Et ce, en vue de faire face aux dynamiques géopolitiques, sécuritaires et informationnelles qui influent sur la stabilité et le développement. La deuxième recommandation issue des travaux est de faire la promotion et l’appropriation des technologies de l’information et de la communication pour valoriser les identités africaines.

En effet, les participants ont estimé que l’autonomie technologique pourrait contrer l’espionnage et la manipulation informationnelle dans un contexte de compétition géopolitique accrue. Enfin, les experts souhaitent que des modules de formation sur les enjeux géopolitiques en lien avec la communication soient intégrés dans les programmes des universités et des écoles de journalisme et de communication. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a d’abord traduit sa reconnaissance au comité national d’organisation pour la qualité des participants et la bonne tenue des UACO.

Ces échanges de haut niveau, a-t-il dit, ont permis de tracer des pistes d’actions concrètes à savoir renforcer la souveraineté numérique, développer des stratégies africaines de communication adaptées et investir dans la formation des professionnels pour une communication responsable. Il a rassuré que les recommandations issues des UACO 2025 constituent un patrimoine intellectuel précieux et ne doivent pas rester lettre morte. Le ministre Ouédraogo a salué la participation de ses collègues venus du Niger, du Mali et du Togo et leurs contributions aux échanges durant ces universités.

Adama SEDGO