Lutte contre la consommation des stupéfiants: des suspects interpellés au marchée Rood-Wooko

Sur dénonciation citoyenne, une équipe de la police municipale a mené une opération d’envergure au marché Rood-Wooko, le vendredi 3 octobre 2025, pour des cas suspects de consommation de stupéfiants.

Cette intervention a permis d’interpeller plusieurs personnes, notamment des jeunes suspectés de consommer des stupéfiants sur les lieux. Les suspects interpellés ont été conduits devant les services compétents pour la suite de la procédure. Cette action s’inscrit dans un esprit ferme de lutter contre le trafic et la consommation de substances illicites dans les espaces publics.

Par ailleurs, la police municipale remercie les citoyens pour la collaboration et invite la jeunesse à s’abstenir de telles pratiques nocives à la santé. La police municipale, toujours plus proche de vous !

