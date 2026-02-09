Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a accordé une audience, le jeudi 5 février 2026, à Ouagadougou, à une délégation de la Fondation turque de transplantation d’organes, conduite par l’ambassadrice de Türkiye au Burkina Faso, Feriba Hokkacı Esirgen. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités nationales en matière de transplantation rénale, à travers le partage d’expériences et l’exploration de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays.

A cette occasion, le ministre de la Santé a fait le point sur la bonne conduite de la deuxième session de transplantations menée par l’équipe conjointe burkinabè-turque. Il a aussi indiqué que les interventions se sont déroulées avec succès et toutes les dispositions techniques nécessaires ont été correctement mises en place, confirmant les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de ce programme au Burkina Faso. Dr Robert Kargougou a rappelé que l’objectif principal demeure l’autonomisation progressive de l’équipe technique nationale.

« D’ici à fin avril, nous aurons notre troisième session de transplantations, avec déjà trois couples immunologiquement compatibles », a-t-il annoncé, tout en soulignant la détermination des équipes techniques et des responsables administratifs à poursuivre cette dynamique. Prenant la parole, Feriba Hokkacı Esirgen s’est réjouie de rencontrer les autorités burkinabè, rappelant que des échanges avaient déjà eu lieu en juillet dernier. Elle a réaffirmé l’importance qu’elle accorde à la coopération entre le Burkina Faso et la Türkiye en particulier dans le domaine de la santé, qu’elle considère comme un secteur prioritaire et stratégique de la politique de coopération turque dans la région du Sahel.

Intervenant à son tour, le président de la Fondation turque de transplantation d’organes, Dr Eyüp Kahveci, a salué les avancées enregistrées et le leadership des autorités sanitaires burkinabè. Il a indiqué que les opérations menées font aujourd’hui du Burkina Faso une référence régionale, tout en réaffirmant la disponibilité de sa fondation à poursuivre la coopération, notamment avec une troisième mission prévue fin avril, assortie de nouvelles transplantations et d’un vaste programme de formation au profit du personnel médical. A travers cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider durablement le programme de transplantation rénale et d’autres organes au Burkina Faso, au bénéfice des patients et du renforcement du système de santé national.

DCRP-MS