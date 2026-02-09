Académie sportive du Kadiogo à Rayongo: un chantier de proximité en bonne voie

A Rayongo, dans la commune de Komsilga, le chantier de l’Académie sportive du Kadiogo prend progressivement forme. En visite de terrain sur le site vendredi 6 février 2026, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du rapprochement des infrastructures sportives avec les populations un levier majeur du développement de la jeunesse.

Bientôt, les longues distances à parcourir jusqu’au stade du 4-Août pour s’entraîner ne seront plus qu’un souvenir. A Rayongo, l’Académie sportive du Kadiogo se dessine peu à peu et symbolise l’engagement du gouvernement à rapprocher les infrastructures sportives des jeunes et des communautés. « Les travaux évoluent très bien. Au regard de ce que nous avons vu et des informations reçues, nous sommes confiants », a déclaré la ministre Annick Pikbougoum, visiblement satisfaite de l’état d’avancement de ce projet phare de l’Initiative présidentielle pour la relève sportive (IP-RELIS) à l’occasion d’une visite de terrain, le vendredi 6 février 2026.

Au-delà de l’aspect infrastructurel, cette académie s’inscrit dans une dynamique de décentralisation de la pratique sportive. Pour la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, il n’est plus acceptable que les jeunes athlètes soient contraints de parcourir de longues distances pour s’entraîner. « L’objectif est que les enfants n’aient plus à faire de grandes distances pour aller jusqu’au stade du 4-Août, notamment pour l’athlétisme », a-t-elle souligné.

Elle estime par ailleurs que ce type d’infrastructures permettra d’organiser des compétitions locales en dehors des grands centres sportifs traditionnels. Dans cette perspective, la ministre a évoqué la possibilité d’intégrer des infrastructures

complémentaires, notamment un terrain de handball ainsi que des installations dédiées aux sauts en longueur et en hauteur, afin de répondre davantage aux besoins des jeunes sportifs, des riverains et des usagers. Selon le directeur de projet de MPK Construction, monsieur Ali Riza Parlar, l’académie est implantée sur une superficie de deux hectares. Elle comprend un terrain principal de football, entouré d’une piste d’athlétisme en tartan de six couloirs, longue de 400 mètres, ainsi que des bâtiments réservés aux joueurs et aux arbitres.

Le complexe comprend également des salles de classe, des bureaux, des magasins, un gymnase, des toilettes pour les spectateurs et une tribune de 300 places. Un terrain multifonctionnel destiné au volley-ball, au basketball et au tennis, doté d’une tribune de 50 places, une aire de jeux pour enfants et une clôture de sécurité viennent compléter les installations. Au-delà de Rayongo, ce projet s’inscrit dans une vision nationale. « Treize académies sportives sont prévues dans treize régions du Burkina Faso », a indiqué monsieur Parlar.

Les travaux, démarrés le 4 août dernier, affichent un taux de réalisation de 77 % pour un délai consommé de 71 %. La livraison des premières académies est annoncée pour le 15 avril prochain. A travers la construction de ces infrastructures, le gouvernement entend faire du sport un outil d’encadrement, de cohésion sociale et de détection des talents, tout en favorisant un accès équitable aux équipements sportifs. L’Académie sportive du Kadiogo s’impose ainsi comme un symbole fort d’une politique résolument tournée vers la jeunesse, la proximité et la structuration durable du sport burkinabè.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO