Chantier de la centrale thermique Bobo 2: les taux de réalisation sont à 90%

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a visité, le samedi 7 février 2026, dans la ville de Sya, une nouvelle centrale thermique en construction au sein de la centrale Bobo2. D’une puissance de 26,4 MW, la nouvelle centrale va renforcer les capacités de Bobo 2 et augmenter l’offre en électricité pour la population et les industries.

La centrale thermique Bobo 2 de la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) comprend deux centrales disposant de 9 groupes électrogènes d’une puissance totale de 68 MW. La nationale de l’électricité a entrepris des travaux d’extension de Bobo 2 par la construction d’une nouvelle centrale de 26,4 MW. Cette nouvelle centrale jouxte les deux premières et comprend 3 groupes électrogènes en cours d’installation. Outre le bâtiment principal qui abrite les machines, le projet d’extension comprend, entre autres, un bâtiment auxiliaire, des cuves pour les combustibles, l’eau, huile, les locaux des transformateurs et des réseaux de tuyauterie.

La centrale thermique de 26,4 MW de Bobo 2 devra être opérationnelle dans le premier trimestre de 2026. Les travaux sont à un taux de réalisation de 90%. La construction de cette nouvelle centrale est faite sur fonds propre de la SONABEL à hauteur de 33 893 140 000 F CFA TTC. Une fois achevée, elle va renforcer la capacité de production électrique nationale, sécuriser l’alimentation électrique de la ville de Bobo-Dioulasso et de sa région, assurer la disponibilité des installations de production et optimiser leur exploitation.

Pour une souveraineté énergétique

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a visité, le samedi 7 février 2026, les deux centrales existantes et la nouvelle en construction. Il s’est rendu dans le bâtiment principal et sur les autres chantiers en cours. A l’occasion, Yacouba Zabré Gouba a demandé à l’entreprise d’accélérer les travaux afin de permettre aux populations et aux entreprises de disposer de courant et de traverser sans grande difficulté la période de chaleur. Le directeur général-adjoint de PPI, l’entreprise en charge des travaux, Pegdwendé Franck Yaméogo, a rassuré le ministre que la centrale sera disponible dans les meilleurs délais. Le ministre de l’Energie s’est réjoui que la nouvelle centrale va porter la puissance totale de Bobo 2 à près de 90 méga watt, ce qui va permettre d’aller vite vers une souveraineté énergétique. « Nous allons faire en sorte à mettre à la disposition de nos populations, l’énergie nécessaire et accompagner l’industrialisation parce que c’est l’un des facteurs de productions les plus importants.

L’Initiative présidentielle va permettre de consolider tout ce qui est acquis et nous allons nous projeter vers cette quête de souveraineté énergétique qui va participer à la souveraineté générale du pays », a signifié M. Gouba. Toujours dans la dynamique de la quête de la souveraineté énergétique, le chef du département de l’Energie a annoncé l’installation des groupes secondaires dans chaque région du Burkina Faso et d’autres initiatives pour pouvoir aller vers cette quête de souveraineté. « C’est tout un processus qui est en cours et qui ne va pas s’arrêter. En plus de l’augmentation de notre capacité de production, nous avons d’autres projets qui prennent en compte nos capacités de transport et de distribution. Cela prend en compte la modernisation des postes pour que nous soyons en phase avec les ambitions du pays », a laissé entendre le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières.

Adaman DRABO

Légendes