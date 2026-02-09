Coopération régionale: l’UA veut changer d’approche dans ses relations avec les pays de l’AES

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué, Madame Bêbgnagnan Stella Eldine Kabré, a reçu en audience, ce lundi 9 février, 2026, le nouveau chef de la Mission de l’Union africaine pour le Sahel (MISAHEL), Dr Mamadou Tangara.

Il s’agit d’une visite de prise de contact avec les autorités burkinabè, dans le but de comprendre davantage le contexte national et sahélien, afin de réfléchir ensemble avec les pays de l’AES à la consolidation de la coopération sous régionale. A l’occasion, il a partagé la volonté de la nouvelle équipe de l’UA de changer d’approche dans ses relations avec les pays de l’AES en les impliquant davantage dans les processus de dialogue. Le chef de la mission dit également avoir effectué le déplacement de Ouagadougou, afin de mieux organiser son action en tant que responsable de cette institution sous régionale. Il a saisi l’occasion pour exprimer au chef de la diplomatie burkinabè, le soutien et la solidarité de l’Union africaine à l’endroit des peuples du Sahel.

« On a un devoir de solidarité, on est obligé de travailler ensemble, puisque nos destins sont inextricablement liés», a-t-il indiqué. Dr Mamadou Tangara a aussi exprimé l’urgence et la nécessité de se pencher sur la situation du Sahel dans une action commune, et travailler à faire face aux crises et à les juguler ensemble. A cette audience, l’envoyé spécial a salué l’excellent travail conduit par le chef de la diplomatie burkinabè et ses homologues de l’AES, pour éclairer les populations du Sahel et de l’Afrique, et porter haut la vision et les idéaux des chefs d’Etat de la Confédération AES.

Saluant cette démarche du chef de la MISAHEL, le chef de la diplomatie burkinabè a rappelé à son hôte les motifs ayant conduit à la mise en place de la Confédération AES. Une occasion également pour le chef de la diplomatie burkinabè de déplorer les nombreux stéréotypes véhiculés sur la Confédération AES. Il dit surtout regretter la position et les sanctions imposées par l’UA aux pays de l’espace confédéral. Karamoko Jean Marie Traoré a aussi appelé les dirigeants de l’UA, à travailler dans le sens de réhabiliter l’image de l’institution panafricaine à travers un discours sincère et véridique.

DCRP/MAE