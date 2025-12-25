1res journées de la CAN 2025: les grosses nations réussissent leur entrée

Débutées le 21 décembre 2025 avec le match d’ouverture, les premières rencontres de la 35e édition de la CAN n’ont pas enregistré de surprises majeures comme cette compétition a l’habitude de nous montrer. Les gros du continent ont, tant bien que mal, su tirer leur épingle du jeu.

Les gros bras du continent ne se sont pas faits surprendre lors de leur entrée en compétition à cette CAN, Maroc 2025. Les deux têtes de chapeau de chacun des six groupes, à l’exception du Mali (accroché par la Zambie 1-1), ont tous remporté leur match même si ce fut dans la douleur pour certains. Tout a débuté avec le Maroc lors du match d’ouverture qui s’est fait peur avant de l’emporter (2-0) face aux Comores. Sans doute inhibé par la pression, le pays organisateur a longtemps buté sur des Comoriens accrocheurs. Dans l’autre rencontre, le Mali a mené au score, puis dominé de bout en bout la Zambie, ratant plusieurs occasions, et s’est fait braquer en toute fin de rencontre par les Chipolopolo.

Les Aigles peuvent nourrir de gros regrets. Ils n’auront plus droit à l’erreur lors de leur prochain match face au pays organisateur. Dans le groupe B, l’Afrique du Sud a parfaitement entamé sa CAN en dominant l’Angola (2-1). Et, c’est sur le même score que dans l’autre match du groupe, les Pharaons d’Egypte ont battu difficilement le Zimbabwe. Le capitaine Mohamed Salah et ses coéquipiers ont longtemps buté sur les Warriors avant de gagner les trois points de la victoire grâce à leur super star de Liverpool. Les Super Eagle du Nigeria ont également obtenu une victoire laborieuse (2-1) contre la Tanzanie lors de leur premier match dans le groupe C. Ils ont multiplié les occasions mais, ils ont longtemps buté sur le gardien Foba. Aussi, Victor Osimhen et les siens ont manqué de précision dans certaines de leurs actions offensives et ont même tremblé en fin de rencontre.

Une 2e journée palpitante

Dans la même poule, les Aigles de Carthage de la Tunisie ont maîtrisé l’Ouganda de l’ancien sélectionneur des Etalons, Paul Put qu’ils ont facilement domptés (3-1). La Tunisie s’est imposée sans trembler et s’empare de la tête du groupe. Le Sénégal, l’un des favoris de la compétition a tranquillement gagné (3-0) face au Botswana grâce à un doublé de Nicolas Jackson. Quant à la RDC, elle s’est imposée difficilement contre le Bénin sur la plus petite des marques. Les Guépards se sont plaints pendant et après la rencontre parce que la VAR a été défaillante à l’heure de jeu, pendant 15 mn, alors qu’ils réclamaient un penalty sur une main de Chancel Mbemba dans la surface de réparation.

Dans le groupe E, alors que le Burkina Faso a difficilement battu la Guinée équatoriale (2-1), l’Algérie, elle, s’est tranquillement imposée (3-0) face au Soudan sur un doublé de son capitaine, Riyad Mahrez. La 2e journée des phases de groupes promet un alléchant Algérie-Burkina à Rabat qui en vaudra le détour. La poule F, l’un des groupes les plus relevés du tournoi, a clos les premiers matchs de la CAN. La tenante du titre, la Côte d’Ivoire, a enregistré une courte victoire (1-0) face au Mozambique. Les Eléphants doivent aussi travailler leur efficacité offensive pour la suite de la compétition. La dernière rencontre a été le choc des voisins d’Afrique centrale entre le Cameroun et le Gabon qui a vu la victoire des Lions Indomptables (1-0).

Ils ont marqué très tôt dans la rencontre, mais les Gabonais ont poussé en fin de rencontre

avec l’entrée de leur joueur phare, Pierre-Emerick Aubameyang pourtant annoncé forfait, sans réussir à égaliser. L’attraction lors de la prochaine journée dans ce groupe F sera le classique Côte d’Ivoire/Cameroun qui promet des étincelles. En somme, 29 buts ont été marqués lors des 12 premiers matchs de cette CAN 2025. Nicolas Jackson du Sénégal, Riyad Mahrez de l’Algérie et Elia Achouri de la Tunisie, grâce à leur doublé prennent la tête des meilleurs buteurs. En plus, le constat en ce début de compétition est le manque d’efficacité des attaquants devant les buts. Espérons que les canonniers règleront la mire pour plus de spectacles pendant la 2e journée (qui débute ce vendredi), car, toutes les affiches verront l’opposition entre les deux têtes de poules des six groupes.

Sié Simplice HIEN

depuis Casablanca