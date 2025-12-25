Concours Pépites d’entreprises 2025: Bassirou Ilboudo, promoteur de Termite Mound, lauréat

Le concours du jeune entrepreneur du Burkina Faso intitulé « Pépites d’Entreprises », initié par la télévision bf1 a fermé ses portes, samedi 20 décembre 2025, à Ouagadougou. Bassirou Ilboudo, promoteur de Termite Mound en est le grand lauréat.

Le verdict est tombé après un suspens de 10 mois. Le concours du jeune entrepreneur du Burkina dénommé « Pépites d’entreprises » a connu son épilogue, samedi 20 décembre 2025, à Ouagadougou. De 215 jeunes entrepreneurs au départ, venus de tout le Burkina Faso, ils étaient quatre à atteindre la finale. Il s’agit de Bassirou Ilboudo, promoteur

de Termite Mound, Ki Aïchatou, promotrice de Naram confection, Wedyam Mathilde Balima, promotrice Sister’s Art et Latifatou Sana, promotrice de la marque Nour.

Au finish, c’est Bassirou Ilboudo, promoteur de Termite Mound, qui est monté sur la plus haute marche du podium. Il a reçu un prix composé de 15 millions F CFA, d’un véhicule et bien d’autres lots pour développer son entreprise. Le lauréat de Pépite d’Or, Bassirou Ilboudo, promoteur de Termite Mound, s’est réjoui de son sacre. Il a aussi félicité les autres candidats pour le fruit de leur effort et les invite à aller de l’avant dans la réalisation de leurs entreprises.

Selon le directeur général de bf1, promoteur de Pépites d’Entreprises, Issouf Saré, face à la montée du chômage, l’entrepreneuriat apparaît comme une solution de plus en plus pertinente. L’émission de téléréalité Pépites d’entreprises, conçue par la chaîne privée bf1, se positionne comme un véritable levier pour encourager et soutenir les jeunes talents burkinabè. L’initiative met en lumière la créativité et l’audace de ces jeunes entrepreneurs, tout en offrant une plateforme pour promouvoir leurs produits et services.

« Pépites d’entreprises se veut un véritable catalyseur de développement économique local, qui contribue à créer des emplois et à dynamiser l’économie du Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Selon Issouf Saré, en 2025, 215 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, venus de tous les horizons du Burkina Faso, se sont affrontés avec passion et détermination pour remporter le titre de Pépite d’Or et la somme de 15 millions de francs CFA, un véritable tremplin pour propulser leurs entreprises vers de nouveaux sommets.

Tous les candidats ont du mérite, chacun est réparti avec une somme d’argent et bien d’autres lots. « Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour la suite dans leur entreprise », a-t-il laissé entendre. Pour le Directeur général de Coris méso finance, Marcelin Rouamba, tous les projets sont authentiques et vont sans doute révolutionner la vie dans les ménages

au Burkina Faso et l’environnement entrepreneurial.

« Merci à bf1 de donner cette opportunité aux jeunes d’exprimer leurs talents », a poursuivi M. Rouamba. A l’en croire, aujourd’hui plusieurs jeunes entrepreneurs issus de ce concours sont devenus des partenaires de cette initiative citoyenne et cela est à encourager.

Valentin KABORE

(Collaborateur)