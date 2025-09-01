20 ans de la 5e promotion de la Police municipale: montée des couleurs et dons de matériel pour marquer l’évènement

La promotion 2003-2005 de la Police municipale a procédé à la montée des couleurs, suivie d’une remise de matériels à la mairie de Ouagadougou et à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou.

A l’occasion de son 20e anniversaire, la 5e promotion de la Police municipale a procédé à une montée des couleurs. Cette activité a été suivie d’une remise de matériels à la mairie centrale de Ouagadougou et à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, lundi 1er septembre 2025 à Ouagadougou. Cette commémoration, placée sur le thème : « La 5e promotion de la Police municipale : 20 ans d’engagement et de résilience au profit de la population de Ouagadougou », a débuté le 23 août et va se poursuivre jusqu’au 14 septembre 2025.

Le délégué de la 5e promotion, Aimé Bado, a affirmé que la montée des couleurs en ouverture des activités commémoratives, constitue une réaffirmation de l’attachement des policiers municipaux aux valeurs de patriotisme, de dignité et de sacrifice pour la Nation. Ainsi, pour joindre le geste à la parole un don composé de dix poubelles et 20 seaux ont été remis à la commune de Ouagadougou. Cinq poubelles et 20 seaux ont été offerts à la direction générale de la Police municipale. La direction du parc urbain Bangr-Weoogo a reçu cinq poubelles et 20 seaux.

Aimé Bado a précisé que dans le cadre de la célébration des 20 ans de la promotion, six motos, 20 sacs de ciment et 20 seaux ont été offerts à l’Initiative présidentielle Faso-Mêbo. Il a, en outre, annoncé qu’un don de sang est prévu, vendredi 5 septembre 2025, au profit des victimes du terrorisme.

Selon le contrôleur de Police municipale, Adama Bonkoungou, par ailleurs délégué adjoint de la 5e promotion de la Police municipale de Ouagadougou, cette célébration se veut à la fois un signe de reconnaissance envers les autorités qui ont permis leur recrutement et un renouvellement de l’engagement au service des citoyens. Il a rappelé que les activités commémoratives ont débuté par une opération de reboisement au parc urbain Bangr-Weoogo. Il a révélé que la promotion prévoit également des gestes de solidarité envers les familles de collègues décédés et blessés.

« La promotion comptait 50 agents recrutés en 2003. Après 20 ans de service, deux sont décédés, 6 ont quitté pour des raisons personnelles, et aujourd’hui, 42 restent en activité. Parmi eux, 11 sont devenus contrôleurs, 29 assistants de Police municipale et 8 sous-brigadiers », a fait savoir M. Bonkoungou.

Le parrain de la promotion, Clément Ouongo, a adressé un message de paix, de cohésion et d’engagement patriotique à ses collaborateurs. Selon lui, dans le contexte actuel, l’unité reste la clé pour atteindre les objectifs fixés par l’Etat. M. Ouongo a également exprimé sa reconnaissance à la promotion pour sa volonté de réaffirmer, leur attachement à des valeurs essentielles telles que la probité, la loyauté et la transparence dans l’exercice de leurs missions.

Abibata KARA

(Stagiaire)