ENAM: 486 stagiaires soutiennent leurs mémoires

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) a donné, lundi 1er septembre 2025 à Ouagadougou, le coup d’envoi officiel des soutenances de fin de formation des stagiaires des cycles P et A de la promotion 2023-2025.

Les soutenances de mémoire de fin de formation pour les stagiaires des cycles P et A de la promotion 2023-2025 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) se tiennent, du 1er au 15 septembre 2025. Le lancement officiel a eu lieu, lundi 1er septembre 2025, par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré. Ce sont 486 impétrants dont 199 candidats du cycle P et 287 du cycle A qui vont passer devant les jurys pour défendre le fruit de leur travail.

La soutenance inaugurale a porté sur les travaux de la stagiaire en conseiller en Emploi et en Formation professionnelle, Mariam Balboné, avec pour thème : « Octroi de kits d’installation et d’insertion professionnelle des jeunes formés aux métiers : cas du projet Promotion de l’accès des jeunes à la Formation professionnelle et à des revenus décents (PRAJERED-FP) ». Elle a été sanctionnée avec la note de 17/20, avec la “Mention très bien”.

Selon le directeur général de l’ENAM, Jacob Yarabatioula, ces soutenances constituent l’aboutissement d’une vision et d’une volonté d’engager l’ENAM sur la voie de l’excellence par des productions scientifiques et professionnelles.

A l’entendre, elles se veulent à la fois vitrine des efforts consentis et tremplin pour de nouvelles ambitions au service de l’Etat et de la société.

« Elles symbolisent également la résilience de notre institution, sa capacité à se réinventer et à former des cadres compétents, intègres et porteurs de solutions », a-t-il dit. Le DG a, par ailleurs, adressé ses vœux de succès à l’ensemble des impétrants.

La reprise des soutenances saluée

Pour le président de la cérémonie, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, il convient de soutenir la décision de la direction générale de l’ENAM de réinstaurer les soutenances après cinq ans de suspension. Il a ensuite soutenu que cet exercice permet de familiariser les stagiaires à la recherche appliquée et d’enrichir la littérature en termes de production sur des solutions aux problèmes d’actualité dans l’administration publique.

« Nous venons de participer à la soutenance inaugurale avec Mariam Balboné, qui a voulu faire le lien entre l’octroi des kits et l’insertion professionnelle. Elle a abouti à une conclusion favorable, de sorte que l’on puisse dire qu’il est bon de doter ceux qui ont fait une formation professionnelle de kits et de généraliser la pratique dans l’Administration publique », a soutenu le ministre chargé de la Fonction publique. Il a félicité la direction générale de l’ENAM et a invité les stagiaires à faire en sorte que ces soutenances publiques puissent tenir toutes les promesses qu’elles ont suscitées.

Abdoulaye BALBONE

Jemima LANKOANDE

(Stagiaire)