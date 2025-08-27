25e Sommet de l’OCS: Pour une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable

La municipalité de Tianjin en Chine va accueillir le 31 août et le 1er septembre 2025 le 25e Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Le président chinois Xi Jinping présidera la 25e réunion du Conseil des chefs d’État de l’OCS ainsi que la réunion « OCS Plus », et prononcera des discours importants. Ce sera le plus grand sommet depuis la création de l’OCS, et le point d’orgue des efforts déployés par la Chine dans le cadre de sa présidence. L’Esprit de Shanghai, caractérisé par « la confiance mutuelle, le bénéfice mutuel, l’égalité et le dialogue entre les parties, le respect de la diversité culturelle et l’aspiration au développement collectif », a posé une base idéologique solide pour les 24 années de développement constant et de croissance continue de l’OCS.

En assurant la présidence tournante de l’OCS, la Chine s’est évertuée à dynamiser son ancrage institutionnel en organisant une centaine d’événements relatifs à la politique, la sécurité, l’armée, l’économie et le commerce, l’investissement, l’énergie, l’éducation, la connectivité, l’innovation technologique, l’industrie verte, l’économie numérique et les échanges humains. Par le biais de ces différentes initiatives, il a été question d’ouvrir davantage de passerelles d’échanges entre les pays membres de l’organisation et de renforcer les liens de solidarité. Dans le volet sécuritaire, une touche innovante a été insufflée aux organes permanents pour un fonctionnement efficient, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. A ce titre, le projet de création de centres intégré de réponse aux défis sécuritaires, de sécurité informatique et de lutte contre la criminalité transfrontalière suit un processus de concertations fructueuses. Il s’agit de coordonner les actions pour lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes. Tout au long de sa présidence tournante, la Chine a par ailleurs plaidé en faveur de la multipolarité pour une gouvernance inclusive au service de la paix et de la sécurité. Pendant le sommet, M. Xi annoncera de nouvelles mesures et initiatives chinoises pour soutenir le développement de haute qualité de l’OCS et de la coopération globale, et proposera de nouveaux voies et moyens pour que l’organisation sauvegarde de manière constructive l’ordre international de l’après-Seconde Guerre mondiale et améliore le système de la gouvernance mondiale.

Une fois de plus, le prochain sommet de l’OCS devra s’appesantir sur la vision commune des pays membres. En tant qu’organisation prônant le multilatéralisme dans les relations internationales, elle a intérêt à raffermir la solidarité et le consensus en son sein pour affronter les défis communs. Face aux postures unilatérales et protectionnistes qui ont tendance à chambouler les principes de la coopération internationale, il y a lieu de faire front commun pour tendre vers des rapports qui privilégient le respect mutuel, l’équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. Les intérêts de toutes les parties comptent sur l’échiquier mondial et il est normal d’œuvrer à ce que toutes les voix, petites ou grandes, soient audibles. Cette solidarité qui est attendue des pays membres de l’OCS implique avant tout des relations de bon voisinage empreintes de confiance et de respect mutuels. Les relations de bon voisinage consolident le consensus au niveau de l’organisation. Dans ce registre, la Chine s’investit de manière conséquente dans la diplomatie de bon voisinage.

Les questions de développement commun seront également au cœur de ce sommet crucial. Les pays membres de l’OCS devraient créer des synergies qui portent vers le haut toutes les économies. Le potentiel d’opportunités au sein de l’organisation est disponible et conséquent. Il reste à dynamiser les chaînes industrielles, à fluidifier les chaînes d’approvisionnement, à mettre en place des pôles de croissance dans les secteurs du commerce, de l’économie, de l’investissement et de l’innovation scientifique et technologique. Les chantiers du développement participent également à ouvrir les perspectives d’un monde plus apaisé et plus sécurisé. Investir dans le développement, c’est aussi lutter contre l’insécurité et l’instabilité.

Le 25e Sommet de l’OCS se tiendra à l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la création de l’ONU. Des déclarations marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre mondiale antifasciste et le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies seront publiées, et une série de documents finaux sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité, d’économie, d’échanges humains et culturels seront adoptés à cette occasion.

Ce sera un rendez-vous au cours duquel il faudra insister sur l’impératif d’agir en faveur de la paix partout dans le monde. Et l’idéal de la paix repose sur l’équité, la justice, l’égalité et le respect du droit international. L’OCS doit poursuivre son ambition en faveur d’un monde multipolaire où les intérêts de chaque partie sont pris en compte. C’est dans un esprit de consensus et de concertations que l’humanité saura panser ses maux. Pas dans les affrontements sanglants et meurtriers. De ce fait, il importe d’encourager la multipolarité sur l’échiquier mondial. Et le rendez-vous de Tianjin ouvrira des perspectives d’une coordination plus étroite entre les pays membres de l’OCS pour plus de résultats tangibles sur le terrain.

Karim BADOLO

CGTN Français