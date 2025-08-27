Fonds de soutien patriotique: 6 770 000 millions F CFA mobilisés par des Burkinabè du Congo et un Togolais

L’Association des Burkinabè de Congo-Brazzaville et un Togolais résidant au Danemark ont remis la somme totale de 6 770 000 millions F CFA, mercredi 27 août 2025, à Ouagadougou, pour leur contribution au Fonds de soutien patriotique.

Les contributions pour l’alimentation du Fonds de soutien patriotique ne faiblissent pas. En effet, l’Association des Burkinabè de Congo-Brazzaville et un Togolais vivant au Danemark, ont fait parler leur cœur, mercredi 27 août 2025, à Ouagadougou. Ils ont apporté leurs contributions d’une valeur totale de 6 770 000 millions F CFA.

La remise de cette somme a eu lieu, mercredi 27 août 2025. Le responsable de l’Association des Burkinabè de Congo-Brazzaville, Sheick Oumar Coulibaly, a signifié que leur contribution qui s’élève à 6 520 000 F CFA, vise à manifester leur solidarité et à renforcer la fraternité pour le développement du Burkina Faso.

« A travers ce don, l’association a tenu à témoigner son attachement à la mère patrie et considère cette action comme une manière d’apporter sa pierre à l’édifice national, car le destin du Burkina reste au cœur de sa préoccupation », a-t-il déclaré.

M. Coulibaly, a affirmé que vivre à l’étranger les éloigne de leur terre natale, mais pas leur cœur, encore moins de leur responsabilité envers le Burkina Faso. « Notre regroupement nous permet de continuer à vivre selon nos valeurs, à perpétuer la fraternité et à alléger le fardeau de la vie à l’étranger », a-t-il souligné.

Sheick Oumar Coulibaly a indiqué que l’association qu’il dirige a été créée depuis 20 ans et regroupe les acteurs du secteur des banques et de l’industrie, tous des cadres burkinabè déterminés, selon lui, à entretenir la fraternité et la solidarité envers leur pays.

La diaspora burkinabè, toujours tourné vers l’avenir du pays

Pour ce qui concerne la contribution du citoyen togolais, Komlan Adalete Dzèglé, elle est de

250 000 F CFA. Il a indiqué que son geste traduit sa reconnaissance des efforts de résilience des autorités burkinabè pour le développement.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de

l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué à sa juste valeur ces différentes contributions.

Il a reconnu que loin de la patrie, la diaspora burkinabè continue de répondre à l’appel et est toujours tournée vers l’avenir du pays.

« Plus de 175 milliards F CFA ont été mobilisés, ces dernières années grâce aux contributions diverses de nos compatriotes à l’étranger et cette dynamique se poursuit en 2025», a-t-il signifié, ajoutant que les fruits de cette mobilisation sont déjà visibles.

Soumaïla BONKOUNGOU

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)