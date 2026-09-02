26e Réunion du Conseil des Chefs d’État de l’OCS : Le président Xi Jinping avance quatre propositions importantes

Dans la matinée du 1er septembre, le Président Xi Jinping a participé à la 26e Réunion du Conseil des Chefs d’État de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) à Bishkek.

La 26e Réunion du Conseil des Chefs d’État de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) a eu lieu dans la matinée du 1er septembre à Bishkek. La Réunion a été présidée par le Président Sadyr Japarov du Kirghizistan, pays assurant la présidence tournante de l’OCS. Le Président Xi Jinping y a prononcé une allocution importante intitulée Œuvrons pour un développement de meilleure qualité de l’Organisation de Coopération de Shanghai.

Le Président Xi Jinping a indiqué que cette année marque le 25e anniversaire de la création de l’OCS. Il a noté que depuis sa création l’OCS affiche une vitalité et une dynamique croissantes. « Depuis 25 ans, notre Organisation a parcouru un chemin extraordinaire. Son plus grand accomplissement est de devenir pas à pas l’organisation de coopération régionale de type nouveau la plus étendue et la plus peuplée au monde qui recèle un immense potentiel de développement. Sa plus précieuse richesse spirituelle est d’avoir fondé de manière créative et de poursuivre l’esprit de Shanghai, marqué par la confiance mutuelle, le bénéfice mutuel, l’égalité, les consultations, le respect de la diversité des civilisations et la recherche du développement commun. Sa plus importante expérience dans la coopération est d’avoir trouvé la bonne voie de coexistence caractérisée par la non-alliance, la non-confrontation et la non-hostilité envers les tierces parties et d’encourager les pays de la région à construire ensemble leur foyer commun », a-t-il déclaré.

Face aux transformations inédites dans le monde, l’OCS doit assumer selon le président chinois les responsabilités historiques et orienter la marche de l’Histoire. Pour ce faire, il a avancé quatre propositions.

Premièrement, il a appelé à accorder la priorité au développement et ouvrir un avenir de prospérité commune. « Nous devons plaider pour une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, consolider la coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement, l’interconnexion, les énergies et les ressources et élargir la coopération dans les domaines émergents dont l’intelligence artificielle, l’économie numérique, les industries vertes et les mines vertes, en vue de promouvoir une coopération régionale plus profonde et plus concrète et de favoriser sa montée en gamme et en qualité », a-t-il soutenu.

Deuxièmement, il a invité à mettre l’accent sur la sécurité et bâtir un environnement de sécurité universelle. « Nous devons répondre de manière coordonnée aux menaces sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles, lutter contre les trois forces du terrorisme, du séparatisme et de l’extrémisme, la criminalité organisée transfrontalière, le trafic de drogue et la fraude aux télécommunications, renforcer la coopération sur la sécurité de l’information, la biosécurité et la sécurité de l’espace extra-atmosphérique et prévenir toute tentative extérieure d’ingérence dans les affaires intérieures de nos pays, d’atteinte à la sécurité politique et de sabotage de la stabilité régionale. La Chine entend travailler avec les différentes parties à porter la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable et à faire de l’OCS une plateforme importante de la concrétisation de l’Initiative pour la sécurité mondiale », a-t-il déclaré.

La troisième proposition du président Xi est de poursuivre une approche centrée sur le peuple et consolider la base de l’amitié éternelle. « Il nous faut prendre pleinement en compte les particularités des différents pays en matière d’histoire, de culture, de système social et de stade de développement, construire des réseaux de coopération entre organes législatifs, partis politiques, établissements scolaires, think tanks, entreprises et médias pour promouvoir les échanges entre peuples et injecter de la vitalité au bon voisinage et à l’amitié entre les États membres. La Chine entend travailler avec toutes les parties à mettre en œuvre l’Initiative pour la civilisation mondiale et à soutenir les efforts des institutions d’amitié populaire comme la Commission du bon voisinage, de l’amitié et de la coopération de l’OCS pour jouer un rôle accru. La Chine mettra en place un centre de coopération Chine-OCS sur l’éducation de base et entend continuer de bâtir des ponts d’échanges et d’inspiration mutuelle pour le rapprochement des peuples à travers les projets tels que les Instituts Confucius et les Ateliers Luban », a-t-il dit.

Quatrièmement, Xi Jinping a appelé à poursuivre le dialogue et les consultations et œuvrer à une gouvernance plus équitable et plus ordonnée. « Il nous faut poursuivre l’égalité de tous les pays, qu’ils soient grands ou petits, travailler à ce que les affaires régionales soient discutées par tous les pays pour apaiser les différences et bâtir les consensus, gérer adéquatement les divergences par le dialogue et les consultations et relever les défis communs par la coordination multilatérale. La Chine soutient l’OCS dans le développement d’une coopération pilote pour la mise en œuvre de l’Initiative pour la gouvernance mondiale et appelle à poursuivre le perfectionnement institutionnel de l’OCS pour renforcer son efficacité dans la prise et l’exécution des décisions. Nous serons heureux de voir plus de pays aux mêmes idéaux devenir nos partenaires pour contribuer ensemble au perfectionnement de la gouvernance régionale et mondiale », a mentionné le président chinois.

Xi Jinping a par ailleurs souligné que la Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour continuer de porter haut l’étendard de l’esprit de Shanghai, mettre en œuvre la stratégie de développement de l’OCS pour les dix ans à venir et réaliser un développement de meilleure qualité afin d’apporter une plus grande contribution à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Les dirigeants des États membres ont salué les accomplissements que l’OCS avait réalisés dans son développement depuis sa création il y a 25 ans, estimant que l’Organisation offre une garantie importante à la sécurité et à la prospérité de la région et constitue un socle de la stabilité et du développement économique dans le monde. Les différentes parties ont salué la contribution importante apportée par la Chine en tant que membre fondateur de l’OCS à la promotion du développement de l’Organisation. Elles sont convenues de mettre en œuvre activement la planification stratégique faite lors du Sommet de Tianjin 2025 et de continuer de faire rayonner l’esprit de Shanghai, de perfectionner les mécanismes de l’OCS, de renforcer la confiance politique mutuelle, d’approfondir la coopération dans les domaines comme le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, les énergies, la finance, les chaînes industrielles et d’approvisionnement et l’interconnexion, de favoriser le rapprochement des peuples et de répondre ensemble aux défis sécuritaires de type nouveau en vue d’écrire un nouveau chapitre de paix éternelle et de développement partagé. Elles ont affirmé que dans une situation internationale changeante et volatile, les États membres de l’OCS devaient faire preuve de solidarité et travailler en étroite collaboration pour renforcer l’influence de l’Organisation, promouvoir la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et apporter une plus grande contribution à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Les dirigeants des États membres de l’OCS ont signé et publié la Déclaration de Bishkek du Conseil des Chefs d’État de l’Organisation de Coopération de Shanghai, approuvé le Protocole sur l’amendement et le complément de la Charte de l’OCS, le Règlement du Centre universel de lutte contre les menaces et défis sécuritaires et le Règlement du Centre de lutte contre les drogues et adopté 28 documents finaux sur le renforcement de la coopération sécuritaire, économique, humaine et culturelle et de l’édification institutionnelle de l’OCS et autres.

La Réunion a par ailleurs décidé que le Pakistan assurerait la présidence 2026-2027 de l’OCS.

Nadège YAMEOGO