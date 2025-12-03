30e anniversaire de la police municipale : 40 sacs de riz pour les veuves, orphelins et victimes de guerre

La Police municipale a fait don d’une tonne de riz à l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, le mercredi 3 décembre 2025, à Ouagadougou.

Les activités commémorative du jubilé de perle de la police municipale burkinabè se poursuivent. A cet effet, elle a offert des vivres à l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG) le mercredi 3 décembre 2025, à Ouagadougou. Le don est constitué de 40 sacs de 25 kilogrammes de riz.

Pour le directeur du suivi et de la promotion des polices municipales du Burkina Faso, Jean Marie Ouédraogo, ce don à l’ASVOVIG est une manifestation de la solida-rité de l’institution à l’endroit des veuves, orphelins et victimes de guerre. Il a ajouté que toutes les polices municipales du Burkina Faso recevront également un don de cette nature. Pour lui, c’est la preuve que la police municipale est aussi engagée dans les activités sociales.

« Face à la situation que traverse le pays des Hommes intègres, nous ne pouvons pas rester à l’écart. Ainsi, nous venons soutenir nos bébés et nos orphelins victimes de guerre », a-t-il expliqué. En outre, M. Ouédraogo, au nom de la police municipale, a salué les actions de l’ASVOVIG. Par ailleurs, il a invité toutes les bonnes volontés à emboiter leurs pas pour un Burkina Faso plus solidaire. Le directeur général de l’ASVOVIG, le médecin-colonel Lamine Ouédraogo, a exprimé sa reconnaissance pour ce don aux veuves, orphelins et victimes de la guerre.

« Ce don n’est pas modeste. L’acte est un geste de solidarité agissant à l’endroit des familles de nos frères d’armes qui ont consenti le sacrifice ultime pour que le Burkina Faso demeure et prospère », a-t-il déclaré. Ainsi, il salué ce geste d’amour et de fraternité réconfortant. Le médecin-colonel a souhaité une belle et fructueuse célébration du 30e anniversaire de la police municipale. Il a souhaité que l’institution ait le temps de tirer les bons enseignements du passé, afin de se projeter avec sérénité dans le futur pour relever les défis qui vont s’imposer à elle.

Evariste YODA