Le mois de décembre est souvent perçu comme une période festive, marquée par les préparatifs de fin d’année, les voyages et les rassemblements familiaux. Pourtant, derrière cette ambiance de fête, décembre est également considéré comme un mois « rouge » en matière de criminalité. Dans les villes comme en campagne, on observe une hausse des vols, agressions, escroqueries et cambriolages durant cette période. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’argent circule beaucoup pendant cette période, ce qui attire les individus de mauvaise foi. Les rues, marchés et yaars sont également très fréquentés, offrant plus d’opportunités aux partisans du moindre effort de commettre leur sale besogne. Chacun doit redoubler de vigilance pour éviter de tomber dans leur viseur. Ainsi, il est recommandé de penser à bien sécuriser portes et fenêtres, d’éviter de laisser des objets de valeur en vue et les déplacements nocturnes, sauf cas de force majeure… Les alarmes et les caméras sont également efficaces, encore faut-il qu’elles soient placées aux bons endroits, surtout dans les entreprises.

Aly SAWADOGO