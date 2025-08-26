  36e Tour international du Faso: Le CNO installé par le Ministre Roland Somda

Le ministre des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a procédé ce mardi 26 août 2025, à l’installation du comité national d’organisation de la 36e édition du Tour du Faso prévu pour se dérouler du 24 octobre au 02 novembre 2025

Les préparatifs pour la 36e édition du Tour du Faso ont officiellement démarré. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a installé ce mardi 26 août 2025 le Comité national d’organisation (CNO) de l’événement, qui se tiendra du 24 octobre au 2 novembre 2025. Sous la présidence de Ignace Amédée Béréwoudougou, président de la Fédération burkinabè de cyclisme, le CNO est structuré en 12 commissions et une cellule de supervision. Une trentaine de personnes ressources composent ce comité, dont la mission est d’assurer la réussite de cette compétition internationale. Le tracé du circuit a déjà été élaboré par les techniciens. Dans son discours, le ministre Somda a tenu à rendre un vibrant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). « Si le Burkina Faso a tenu le pari du Tour du Faso en 2024, c’est grâce à un engagement remarquable de nos FDS et de nos VDP, sous le leadership du Camarade Président, le Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il déclaré, soulignant leur rôle crucial dans l’organisation de l’événement dans un contexte sécuritaire difficile.

Le ministre a également adressé ses remerciements à la Fédération Burkinabè de cyclisme pour son « formidable travail technique » et aux partenaires qui continuent de soutenir l’événement. Il a par ailleurs lancé un appel aux partenaires hésitants à rejoindre le mouvement, affirmant que leur confiance permettrait de « hisser très haut l’image de notre pays, le Burkina Faso, débout et résilient. ». Le ministre Somda n’a pas manqué de saluer le rôle de la presse, nationale et internationale, qu’il a qualifiée de « partenaires incontournables » du Tour du Faso pour leur contribution à l’événement. Après avoir souhaité bon succès aux membres du CNO, il a officiellement déclaré le comité installé.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO.