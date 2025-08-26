Protection des personnes vulnérables: la police municipale a porté secours à 90 enfants et jeunes victimes de traite au premier semestre

Dans le cadre de ses missions de protection des personnes, la Police municipale de Ouagadougou, à travers sa Direction de l’observatoire de la ville (DOV) mène des actions de lutte contre tout type de violence à l’égard des personnes vulnérables. En effet, courant le premier semestre de l’année 2025, elle a enregistré environ (90) cas d’enfants et jeunes victimes de traite, une vingtaine de cas d’enfants égarés, une dizaine d’enfants victimes de violence sous toutes les formes, (05) cas de femmes victimes de violences et un cas d’enfant abandonné. Des chiffres qui interpellent tous sur la responsabilité de chacun quant à la protection et la surveillance des personnes vulnérables, surtout les enfants qui sont plus touchés par le phénomène. La Direction de l’observatoire

de la ville remercie la population qui dénonce certains cas permettant ainsi de lutter contre le phénomène.

