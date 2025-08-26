Conseil des ministres des aires protégées du complexe WAP: le ministre Roger Baro désigné président pour un mandat de 2 ans

C’est désormais le Burkina Faso qui assure la présidence du Conseil des ministres des aires protégées du complexe WAP. Le ministre Roger Baro a été désigné à l’issue de la 3e réunion du Conseil des ministres des aires protégées du complexe WAP. Le Burkina Faso réalise un coup double. En plus d’assurer désormais la présidence du Conseil des ministres, le candidat du Burkina Faso a été retenu comme premier secrétaire exécutif de l’organisation parmi les trois candidats présélectionnés par un cabinet.

L’opérationnalisation du Secrétariat exécutif avec le recrutement d’un secrétaire exécutif, spécialiste en gestion des aires protégées et ayant déjà travaillé dans le complexe WAP est un premier pas pour une gouvernance fonctionnelle du complexe WAP. Le Conseil des ministres a donné des orientations pour l’opérationnalisation de l’ensemble du Secrétariat exécutif à travers le recrutement du personnel complémentaire, l’acquisition d’équipements et autres kits nécessaires pour un bon fonctionnement de la structure.

Pour ce qui concerne le conseil scientifique, les travaux ont permis d’améliorer la composition et de valider la liste avec des orientations qui permettront de rendre plus opérationnel cet organe. Le Conseil des ministres a aussi pris connaissance des efforts inlassables déployés par les partenaires techniques et financiers en faveur du complexe WAP et a salué et encouragé ces investissements qui permettent de maintenir une dynamique de développement de cette importante et stratégique zone transfrontalière.

Le Burkina Faso succède à la République du Bénin à la tête du Conseil des ministres à un moment particulier en ce sens qu’il marque l’opérationnalisation du Secrétariat exécutif et l’ensemble des organes de gouvernance du complexe WAP, ce qui va naturellement nécessiter un investissement permanent, une bonne concertation avec le Secrétariat exécutif pour faire avancer les différents dossiers. Le nouveau président du Conseil des ministres, le ministre Roger Baro a remercié ses pairs pour ce choix et cette marque de confiance accordés au Burkina Faso. Roger Baro a rassuré « qu’aucun effort ne sera ménagé pour la réussite des différents mandats.

Une concertation permanente sera maintenue avec les autorités du Niger et du Bénin sur l’ensemble des dossiers devant requérir leur avis ». Le Burkina Faso qui assure désormais la présidence du Conseil des ministres prend l’engagement de travailler à renforcer les acquis déjà engrangés. « Nous plaçons notre mandat sous le signe donc de la poursuite de l’opérationnalisation des organes, de l’accélération de la concertation et de la mobilisation des partenaires pour le développement du complexe.

Un accent particulier sera mis sur le renforcement des efforts de sécurisation du complexe qui est aujourd’hui menacé par les groupes terroristes », affirme le ministre Roger Baro, président en exercice du Conseil des ministres des aires protégées du complexe WAP. A l’issue des travaux, les participants ont effectué une visite au mémorial Thomas-Sankara, question de se ressourcer et de saluer la mémoire et la vision du Président Thomas Sankara, fervent défenseur de l’environnement.

DCRP/MEEA