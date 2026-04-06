42e anniversaire de Sidwaya: Message de la Directrice générale au personnel

Chères collaboratrices, Chers collaborateurs, 5 avril 1984-5 avril 2026, En ce dimanche 5 avril 2026, Sidwaya célèbre avec fierté et solennité le 42e anniversaire de sa création. Fondé le 5 avril 1984, en pleine Révolution démocratique et populaire (RDP), Sidwaya s’est affirmé au fil des décennies comme un pilier incontour-nable du paysage médiatique national et un instrument stratégique au service de l’information, de la conscientisation et de la mobilisation du peuple burki-nabè. Aujourd’hui, dans un contexte marqué par la marche résolue de notre pays vers l’affirmation de sa souveraineté totale à travers la Révolution progressiste populaire (RPP), je voudrais saluer avec force et admiration les résultats remarquables que vous avez su atteindre.

L’année écoulée, couronnée par l’atteinte de 100% de nos objectifs, témoigne de votre professionna-lisme, de votre engagement sans faille et de votre sens élevé du devoir. Ces performances sont le fruit d’un effort collectif, soutenu par l’accompa-gnement constant des plus hautes autorités du pays, l’orientation avisé de notre Conseil d’administration, ainsi que par un leadership managérial résolument tourné vers l’excellence et l’innovation. Mais au-delà de ces facteurs institutionnels, elles traduisent avant tout votre détermination, votre résilience et votre attachement profond à la noble mission qui est la nôtre. En ce jour mémorable, j’ai également une pensée pieuse et reconnaissante pour les pionniers de Sidwaya, ainsi que pour tous ceux qui, à travers les âges, ont contribué à bâtir et à consolider cet édifice. Leur vision, leur courage et leur sens du sacrifice constituent pour nous une source inépuisable d’inspiration.

Valeureux personnel, Notre responsabilité est aujourd’hui plus grande que jamais. Dans cette phase décisive de la vie de notre Nation, Sidwaya doit continuer à assumer pleinement son rôle de média public engagé : informer avec rigueur, éduquer avec responsabi-lité, défendre les idéaux de souveraineté, de dignité et de progrès, et accompa-gner les actions de développement entreprises pour le bien-être des populations. Nous avons également le devoir de répondre aux attentes de nos lecteurs et partenaires qui, depuis 42 ans maintenant, cheminent à nos côtés. Je vous exhorte donc à redoubler d’ardeur, à cultiver davantage l’esprit d’équipe, à innover sans cesse et à demeurer fidèles aux valeurs d’éthique, de vérité et de patriotisme qui fondent notre crédibilité et notre légitimité. Ensemble, poursuivons avec détermination notre marche vers de nouveaux succès pour un Sidwaya toujours plus performant, et pour un Burkina Faso libre, souverain et prospère. Bonne célébration à toutes et à tous, et que les années à venir soient encore plus fécondes en réalisations et en victoires collectives.

La Directrice Générale