Sommet « One Health » à Lyon : l’Afrique veut parler d’une seule voix

Galien Africa et le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement ont organisé, à trois jours du sommet mondial « One Health », prévu le 7 avril à Lyon, un forum stratégique en ligne, le vendredi 3 avril 2026, afin de permettre aux acteurs africains de la santé de définir une position commune.

La rencontre a été ouverte par le Pr Awa Marie Coll Seck, présidente de Galien Africa, et présidée par Dr Mogda Roballo. Elle a réuni des experts, des chercheurs, des décideurs publics et des représentants de la société civile.

« Nous savons que l’Afrique peut jouer un rôle important. L’Afrique est le continent le plus touché par les épidémies et, pour cela, il faut que notre voix soit entendue à Lyon. Nous devons davantage miser sur l’innovation, car le temps est à l’action », a souligné le Pr Awa Marie Coll Seck.

Les différents panélistes ont développé des thèmes tels que « innovation et souveraineté », « santé, environnement et climat » et « inclusion sociale dans les politiques One Health ».

L’ensemble des participants a insisté sur le fait que l’Afrique doit être un espace de création et non de simple consommation. Pour y parvenir, elle doit être capable de produire les médicaments dont elle a besoin. Ils ont également appelé à la souveraineté sanitaire, tout en soulignant que celle-ci ne se décrète pas, mais se construit.

À l’issue de la rencontre, quatre axes prioritaires ont été dégagés : le renforcement de la gouvernance sanitaire, la souveraineté des données, le développement de l’innovation locale et une approche inclusive des politiques publiques.

Ces recommandations seront portées par la délégation africaine au sommet de Lyon, avec l’ambition d’influencer les décisions internationales en matière de santé globale.

B.S.