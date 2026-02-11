A l’annonce des réquisitions, un accusé fond en larmes

P.Y est une aide-ménagère âgée de 13 ans. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2024, pendant que sa patronne F.O était à la messe, la laissant avec l’enfant, P.Y, aux environs de 19 heures, abandonne le gamin endormi et prend la poudre d’escampette avec A.A.K, un employé de commerce, célibataire sans enfant. Du retour de l’église, point de P.Y. F.O, toute paniquée, tente de joindre sa nounou au téléphone sans succès. C’est aux environs de 4 heures du matin, toute apeurée, que P.Y a regagné le domicile.

Le lendemain, accompagnée de la jeune fille de 13 ans, F.O se rend dans un commissariat de la ville de Bobo-Dioulasso pour porter plainte contre A.A.K pour viol aggravé. Le lundi 9 février 2026, l’employé de commerce de 23 ans était devant les juges de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour répondre des faits de viol aggravé. A la barre, l’accusé, sans détour, a reconnu avoir eu des rapports intimes avec la victime, mais soutient que c’était avec son (…)

Kamélé FAYAMA