Lutte contre la fraude: des bouteilles de gaz saisies, en vente à la BMCRF

Au sein de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, a constaté la saisine de 835 bouteilles de gaz, d’aliments contrefaits et de casseroles, mercredi 11 février 2026, à Ouagadougou. Il a ordonné la vente aux enchères des bouteilles de gaz.

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) dans sa lutte contre la fraude a saisi 835 bouteilles de 12,5 kg et de 6 kg, des aliments contrefaits et des casseroles pour faute d’absence d’autorisation de vente.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et l’Artisanat, Serge Poda, a constaté cette saisine et ordonné la vente immédiate des bouteilles de gaz. C’était le 11 février 2026 au sein de la Brigade. « Je suis venu pour encourager les équipes de cette brigade, qui, chaque jour, sont sur le terrain pour travailler à cerner les circuits de fraude du commerce et protéger la santé, la sécurité des consommateurs que nous sommes », a-t-il indiqué. A l’entendre, ces équipes ont renforcé leur présence sur le terrain pour traquer tous les acteurs qui s’adonnent à une activité commerciale non conforme aux règles, qu’il s’agisse de la vente de produits impropres à la consommation, de produits dont les prix sont exagérément fixés ou pour lesquels ils n’ont pas les autorisations requises.

« Nous les félicitons pour les résultats atteints et les encourageons à poursuivre dans ce sens », a-t-il ajouté. Le ministre chargé du Commerce a annoncé que les recettes de la vente des bouteilles de gaz vont être versées au Fonds de soutien patriotique (FSP) pour la construction de la Nation.

C’est bientôt le jeûne musulman et le carême chrétien. Selon M. Poda, au cours de cette période, certains acteurs s’adonnent à des comportements malsains en faisant soit des pénuries, soit des prix exagérés. Il a donc invité la BMCRF à aller sur le terrain pour identifier ces cas de figure et appliquer les sanctions prévues pour le bonheur des consommateurs. « Elle sera chaque jour sur le terrain pour jouer son rôle afin d’assainir les circuits du commerce », a-t-il souligné.

Le chef du département en charge du commerce a exhorté tous les acteurs du commerce à s’inscrire résolument dans le respect de la réglementation en matière d’autorisation, de respect de la qualité et des normes des produits vendus sur le marché, ainsi que de fixation des prix des produits.

Fleur BIRBA