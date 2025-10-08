Accidents de la route: 1 894 accidents enregistrés dont 82 morts en septembre 2025

Le lundi 6 octobre 2025, l’Office national de la sécurité routière (ONASER) a rendu public son rapport mensuel sur la situation des Accidents de la circulation routière (ACR) au Burkina Faso pour la période du 25 août au 25 septembre 2025.

Selon le rapport, au cours de cette période, 1 894 accidents ont été enregistrés causant 1 395 blessés et 82 morts, contre 1 855 cas d’accidents en août avec 1413 blessés et 80 morts. Comparativement à la même période de l’année passée, 1 894 accidents ont été enregistrés au cours du mois d’août 2024, contre 2 005 en septembre 2024, soit une diminution de 5,5 %. Le nombre de décès a également reculé, passant de 97 à 82 (–15,5 %). Cette baisse générale du nombre d’accidents et de victimes confirme l’efficacité des actions de prévention et des opérations de contrôle menées sur le terrain.

𝗞𝗮𝗱𝗶𝗼𝗴𝗼 𝗲𝗻 𝘁𝗲̂𝘁𝗲, 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

La région du Kadiogo reste la plus touchée avec 1 187 cas, suivie du Guiriko et Nando. Les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso concentrent à elles seules 78 % des accidents, avec une tendance à la stabilisation.

𝗟𝗲𝘀 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝘀 : 𝗶𝗺𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝘃𝗶𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝗲̂𝘁𝗲

Les causes principales sont liées aux comportements humains (65 %) : imprudence, distraction et vitesse excessive. Les facteurs techniques et environnementaux représentent 35 %. Les deux roues sont impliquées dans 72 % des collisions, mais seulement 8 % des conducteurs portaient un casque. L’ONASER souligne également la forte corrélation entre la densité du trafic, l’urbanisation et la fréquence des accidents.

𝗗𝗲𝘀 𝗷𝗲𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗺𝗶 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀

Les statistiques indiquent que plus de la moitié des personnes tuées ont moins de 30 ans. Une donnée préoccupante qui souligne l’urgence de renforcer l’éducation routière.

𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀

Au cours du mois de septembre, l’ONASER a mené plus de 180 opérations de contrôle et de sensibilisation, touchant plus de 123 000 personnes à travers le pays.

Pour les mois à venir, l’Office prévoit de renforcer les contrôles-sanctions des comportements à risque (vitesse, alcool, téléphone, non-port du casque) et d’intensifier les campagnes de sensibilisation de proximité.

Les chiffres montrent que la lutte contre l’insécurité routière porte ses fruits, mais l’effort doit se poursuivre.

DCRP-MSECU