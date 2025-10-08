Cohésion sociale dans les Tannounyan : un tournoi de football pour rapprocher les populations

La finale de la première édition du tournoi « Football vacances foot time » s’est jouée, le samedi 4 octobre 2025 à Banfora. L’équipe « Le Grin » a triomphé de celle de « Bagdad FC » par deux buts à zéro et empoche, du même coup, la somme d’un million de francs CFA.

Le tournoi « Football vacances foot time » a connu son apothéose, le samedi 4 octobre 2025, à Banfora. La finale, jouée le samedi 4 octobre 2025 dans la cuvette du stade de Banfora, a opposé l’équipe « Le Grin » à celle de « Bagdad FC ». Après un match âprement disputé, avec plusieurs occasions de part et d’autre, c’est « Le Grin » qui a réussi à prendre le dessus quelques minutes après la reprise de la deuxième mi-temps en parvenant à scorer. Malgré les nombreuses tentatives « Bagdad FC », n’a pas pu revenir jusqu’aux arrêts de jeu où « Le Grin » corse la mise.

C’est ce score de 2 buts à zéro en faveur de l’équipe « Le Grin » qui a sanctionné cette finale. L’équipe vainqueure repart ainsi avec la somme d’un million de francs CFA, des médailles d’or, un jeu de maillots et le trophée. Le finaliste malheureux a reçu, pour sa part, 750 000 F CFA, des médailles d’argent et un jeu de maillots. Les équipes classées troisième et quatrième du tournoi ont reçu respectivement 500 000 F CFA et 300 000 F CFA. Avant le début de la finale, un match de gala a opposé les anciennes gloires du football burkinabè à une équipe des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Les anciennes gloires, avec à leur tête l’ambassadeur du football burkinabè, Charles Kaboré, ont fait jeu égal (2-2) face à l’équipe des FDS menée par le président de la délégation spéciale de la commune de Banfora. Selon le parrain de la finale, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, à travers ce match, les organisateurs ont voulu rappeler à tous les filles et fils de la nation que le sport est un vecteur puissant de rassemblement, un outil de dialogue, de fraternité et de solidarité, en particulier dans le contexte difficile que traverse le Burkina Faso.

« A ce titre, le sport représente bien plus qu’une activité physique, il est un vecteur

d’unité, un ferment du vivre-ensemble et un outil d’interrogation sociale », a-t-il affirmé. Le ministre a rendu un vibrant hommage aux FDS dont le courage et l’abnégation forcent le respect. Il a également exprimé sa reconnaissance aux anciennes gloires du football burkinabè pour leur présence à cette finale qui témoigne de leur attachement indéfectible à la patrie. « En ces temps d’épreuves, nous avons plus que jamais besoin de nous retrouver, de faire corps et de faire bloc. Ce match, dans sa simplicité apparente, nous rappelle que la solidarité, la fraternité et l’unité restent nos armes les plus puissantes face à l’adversité », a ajouté le ministre.

Quant au promoteur de l’événement, le directeur général de la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR), Boureima Ouattara, il a exprimé sa satisfaction quant au bilan de ce tournoi, au regard de la forte mobilisation de la population. Pour lui, les objectifs sont atteints. « Le message était d’appeler la jeunesse à la cohésion sociale et surtout à soutenir les FDS dans le combat contre le terrorisme », a-t-il dit.

A l’en croire, la présence du ministre de l’Urbanisme, du secrétaire général du gouvernement et des anciennes gloires à cette finale a rehaussé le niveau de l’événement.

« C’est une première édition, et avec une telle mobilisation, cela donne envie d’organiser une autre édition », a indiqué le DG de la SONATUR. Pour mémoire, c’est dans le cadre de l’initiative Badeya pour la cohésion sociale dans la région des Tannounyan que ce tournoi a été initié pour occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires.

Noufou NEBIE