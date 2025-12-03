Acculés, les terroristes enrôlent des adolescents: Au cours de leurs offensives menées en novembre, les Forces combattantes ont intercepté plusieurs enfants âgés d’à peine douze ans, enrôlés de force par des terroristes. Cette situation témoigne de l’affaiblissement croissant des Forces du mal, désormais en perte de capacité et contraintes de recourir à des mineurs.

Dans la région du Nakambé, les unités engagées ont réalisé d’importants succès ces dernières semaines, déjouant les tentatives de repli de l’ennemi. A Comin-Yaaga (Koulpélogo), un très jeune garçon armé d’une kalachnikov a été interpellé au milieu d’un groupe de terroristes. Selon des sources locales, ce phénomène devient récurrent et illustre la difficulté des terroristes armés à recruter. Les opérations se sont également intensifiées sur d’autres théâtres. Les 20 et 21 novembre, plusieurs terroristes interceptés au nord de Boulsa ont été neutralisés alors qu’ils tentaient de voler du bétail et de rejoindre leur base.

Le 19 novembre, des frappes ont détruit plusieurs pick-up transportant des chefs criminels et de la logistique dans la base terroriste de Bouro, tandis qu’un chef en fuite vers le Nord a été neutralisé. Ces opérations aériennes ont permis de démanteler des dépôts logistiques et de désorganiser durablement les réseaux criminels. Les 15 et 16 novembre, des terroristes préparant des attaques dans les régions du Goulmou et du Nakambé ont été détectés dans des concessions et des forêts.

Des frappes ciblées, suivies d’interventions au sol, ont neutralisé plusieurs criminels et permis la récupération de matériels. Des pick-up chargés d’armes et d’explosifs ont également été détruits par des missiles, confirmant l’efficacité de la coordination entre forces terrestres et vecteurs aériens. Le 13 novembre, le Groupe d’intervention spécial du

27e BIR de Diapaga a pris contact avec l’ennemi lors d’une infiltration, neutralisant plusieurs criminels et récupérant de l’armement et du matériel. Le 12 novembre, les 14e et 23e BIR ont repoussé des assauts dans les zones de Koumbri et Gassan.

Le 11 novembre, un quartier général criminel a été identifié dans le Goulmou, amorçant son démantèlement. Les 8 et 10 novembre, des bases terroristes ont été localisées et frappées dans les régions du Soum et du Goulmou, où plusieurs rassemblements criminels ont été neutralisés. Le 6 novembre, entre Yalgo et Bani, le 9e BIR a neutralisé des criminels qui tentaient d’approcher la route nationale 3. Le 3 novembre, un chef terroriste et sa garde ont été neutralisés à Baraboulé lors d’une opération ciblée. Le 2 novembre, les unités du groupement des forces pour la sécurisation de l’Est ont entamé un vaste ratissage qui a permis d’intercepter et de neutraliser plusieurs criminels.

Ces opérations, conduites tout au long du mois de novembre, illustrent la détermination des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la Patrie à sécuriser les différentes régions du pays. La combinaison des actions aériennes et terrestres a permis de neutraliser de nombreux criminels, de récupérer du matériel et de renforcer la protection des populations, confirmant la capacité des Forces combattantes à maintenir une pression continue et soutenue sur les terroristes jusqu’à leur capitulation totale.

Agence d’Information du Burkina