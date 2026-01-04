Burkina: les terroristes subissent des revers sur plusieurs fronts

Les Forces combattantes ont enregistré, au cours du mois de décembre 2025, d’importants succès opérationnels sur plusieurs théâtres marqués notamment par la destruction d’un pick-up ennemi équipé d’une DCA de 14,5 mm, ainsi que par la neutralisation de nombreux criminels et la récupération de matériels.

L’opération Wonrbèba, menée du 29 novembre au 2 décembre 2025, a permis à des unités des Forces spéciales de neutraliser un groupe de criminels exploitant illégalement une mine d’or artisanale dans la région du Yaadga et de récupérer d’importants équipements, a appris l’AIB. Selon des sources sécuritaires, les forces engagées ont, au cours de cette période, démantelé un site d’orpaillage servant de base logistique à des groupes criminels. Plusieurs individus ont été éliminés et du matériel utilisé dans leurs activités illicites a été saisi.

Toujours dans le cadre de l’opération Wonrbèba, les unités des Forces spéciales ont poursuivi leurs reconnaissances offensives dans des sanctuaires ennemis situés sur plusieurs sites d’orpaillage en direction de la ligne frontalière. Ces actions ont donné lieu à de violents combats, au cours desquels plusieurs criminels ont été neutralisés et d’autres équipements récupérés. Les commandos, privilégiant l’engagement au sol, ont maintenu les vecteurs aériens en appui et en surveillance, malgré les tentatives de renforts ennemis venus soutenir les groupes criminels. Sous la pression des forces combattantes, l’ennemi et ses renforts ont essuyé de nombreuses pertes et certains ont été mis en déroute.

Les forces combattantes neutralisent plusieurs terroristes spécialisés dans l’usage de drones explosifs

Les Forces combattantes ont mené, entre fin novembre et fin décembre 2025, une série d’opérations ayant permis d’anéantir plusieurs terroristes spécialisés dans l’utilisation de mini-drones pour larguer des projectiles explosifs sur les unités amies, a appris l’AIB. Le 25 décembre 2025, dans la région du Yaadga, des binômes terroristes tentant de déployer un mini-drone de largage d’explosifs dans la zone de Titao ont été repérés puis suivis par les forces engagées. Traqués jusqu’à une forêt dense, les criminels ont été foudroyés avec leurs propres explosifs qu’ils n’ont pu larguer.

Dans la région du Nakambé, le 30 novembre 2025, des criminels spécialisés dans l’usage de drones explosifs ont été localisés alors qu’ils s’apprêtaient à mettre en œuvre leurs engins. Ils ont été frappés avec précision, entraînant leur destruction totale ainsi que celle de leurs moyens. Le lendemain, 1er décembre 2025, dans la même zone, une autre équipe tentant une manœuvre similaire a été suivie puis neutralisée alors qu’elle tentait de regagner sa base. Le 2 décembre 2025, toujours dans la région du Nakambé, des groupes terroristes, se sentant sous pression, ont tenté d’évacuer leurs moyens logistiques vers la forêt de Kabonga.

Plusieurs de ces équipements ont été rattrapés et détruits par les forces combattantes. Dans la région de la Tapoa, le 1er décembre 2025, une équipe terroriste ayant tenté un largage de projectiles explosifs par mini-drone sur la localité de Kantchari a été repérée puis suivie jusqu’à sa base où elle préparait une nouvelle attaque avec d’autres criminels. Les terroristes ont été verrouillés et neutralisés avec leurs explosifs.

Par ailleurs, le 19 décembre 2025, le Groupe d’intervention spéciale du Bataillon d’intervention rapide (BIR 26) basé à Ougarou a mené une opération contre des criminels qui tentaient de miner le pont de Piéga. Les individus ont été neutralisés avant qu’ils ne puissent exécuter leur plan. Ces succès traduisent la montée en puissance des Forces combattantes et leur capacité accrue à anticiper et neutraliser

les nouvelles tactiques terroristes, notamment l’utilisation de drones armés.

Les Forces combattantes tuent des dizaines de terroristes dans le cadre de l’opération Carapace

Les Forces combattantes ont mené, du 17 au 24 décembre 2025, une vaste série de reconnaissances offensives baptisée opération Carapace, ayant permis de neutraliser des dizaines de criminels et de récupérer d’importants lots de matériel logistique dans plusieurs localités de la région du Goulmou. Dans la province de la Sirba, les unités engagées ont conduit des reconnaissances offensives sur la majorité des localités situées sur l’axe Bogandé-Gayéri. Ces actions ont abouti à l’élimination de nombreux éléments criminels et à la saisie de leur logistique, réduisant considérablement leurs capacités de nuisance dans la zone.

En amont de cette opération, le 7 décembre 2025, les combattants du Bataillon d’intervention rapide (BIR 25) ont intercepté un convoi de ravitaillement terroriste dans la forêt située à l’est de Pama, infligeant un coup dur aux réseaux logistiques ennemis. Le 13 décembre, les Forces combattantes basées à Tiantiaka, dans le Goulmou, ont vaillamment tenu tête à des assaillants qui ont été mis en déroute. Le 19 décembre 2025, les éléments du BIR 27 ont appuyé avec détermination les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) lors d’une attaque contre leur poste à Diapaga, contraignant l’ennemi à battre en retraite en abandonnant armes et corps sur le terrain.

Le point culminant de l’opération est intervenu le 22 décembre 2025 à Foutouri, dans la Sirba, où plusieurs centaines de criminels ont tenté d’attaquer les positions des Forces combattantes. Bien que les vecteurs aériens aient été alertés et déployés, les unités au sol ont choisi d’engager directement l’ennemi. Les assaillants ont été sévèrement défaits, laissant derrière eux de nombreux morts et un important butin récupéré par les forces amies. Par ailleurs, les Forces combattantes ont neutralisé, le 7 décembre 2025, plusieurs éléments criminels lors d’une reconnaissance offensive menée dans la zone de Namoungou, dans le cadre des préparatifs visant à sécuriser un convoi de ravitaillement à destination de Boungou.

L’opération a été conduite conjointement par les unités du 2ᵉ Bataillon d’intervention rapide (BIR), du 12e BIR et de l’Unité Fantôme 1. Selon des sources sécuritaires, les affrontements ont débuté aux environs de 13 heures, après que les vecteurs de surveillance ont détecté des criminels regroupés dans une base située à Niamanga, où ils se préparaient à mener des actions hostiles. Alors que les éléments ennemis se rassemblaient sous un arbre pour recevoir des consignes, ils ont été pris pour cibles et neutralisés avec efficacité. Les unités engagées se sont ensuite projetées sur la base identifiée, qu’elles ont entièrement détruite.

Peu après, des renforts ennemis en provenance de la forêt de Pama ont été repérés se dirigeant vers la base de Niamanga. Les Forces combattantes ont immédiatement été alertées et des moyens aériens supplémentaires ont été déployés pour appuyer les troupes au sol. Plusieurs frappes ciblées ont été menées, tandis que les unités terrestres poursuivaient et écrasaient les criminels. Mis en déroute, ces derniers ont tenté de se replier en rangs dispersés vers la forêt de Pama.

Ils ont cependant été rattrapés et neutralisés alors qu’ils tentaient de regrouper leurs blessés sous un arbre. Dans la région du Nakambé, longtemps considérée par les groupes armés comme un couloir sûr, notamment dans les zones de Mené et Koogho, les hommes du Groupe d’intervention spéciale du 30e BIR ont lancé, à compter du 10 décembre, des opérations spéciales ciblées. Plusieurs embuscades menées avec succès ont permis d’anéantir les groupes criminels opérant dans la zone.

Le 10 décembre, un premier groupe a été totalement décimé, suivi, le 13 décembre, d’un renfort ennemi d’environ une trentaine d’individus également neutralisé. Le 25 décembre, les derniers rescapés tentant de s’exfiltrer ont été rattrapés et mis

hors d’état de nuire. Ces opérations coordonnées traduisent la détermination et la montée en puissance des Forces combattantes dans la sécurisation du territoire national et à porter des coups déterminants à l’ennemi.

D’importants succès opérationnels

Pris en charge immédiatement, le véhicule a tenté de se dissimuler, sans succès. Il a été verrouillé puis détruit avec précision, brûlant avec l’ensemble de son armement et de ses munitions. Le lendemain, 3 décembre, un commando des Forces spéciales a été projeté sur la zone afin de confirmer les dégâts, constatant la destruction totale de la DCA et des autres armes transportées. Le 1er décembre, les unités du BIR 29, en reconnaissance offensive sur l’axe Tougan-Soumara-Boumba, ont affronté un groupe criminel, prenant rapidement l’ascendant, neutralisant plusieurs éléments ennemis et récupérant du matériel. Le 3 décembre, le groupe d’intervention spéciale du BIR 18, en infiltration dans la zone de Mawe, a neutralisé un groupe criminel.

Le 4 décembre, les éléments du BIR 21, alertés de la présence ennemie dans leur zone de responsabilité, ont lancé une reconnaissance, contraignant les criminels à fuir en abandonnant du matériel. Le 5 décembre, les hommes du BIR 29 ont poursuivi leurs opérations dans la zone de Gomboro, éliminant des criminels et récupérant de la logistique. Le 12 décembre, une attaque criminelle contre un poste avancé à Pensa a été vigoureusement repoussée. Le 22 décembre, les unités du BIR 29, en mission de ravitaillement entre Tougan et Toéni, ont pris contact avec l’ennemi, qui a été neutralisé sur son passage.

Le 30 décembre, le groupe d’intervention spéciale du 18e BIR a neutralisé des criminels dans la zone de Dar es Salam, tandis qu’une embuscade tendue à Taparko a permis de mettre en échec un groupe venu de l’Est et tentant de rallier le Nord, abandonnant motos et ressources. Le 14 décembre 2025, dans la région des Koulsé, des combats entre les unités de Kelbo et des criminels ont donné lieu à des frappes aériennes ciblées, appuyées par des feux nourris au sol, entraînant la destruction de l’ennemi avant un ratissage complet de la zone. Dans la région du Yaadga, le 21 décembre, la surveillance aérienne a permis de localiser un point de refuge terroriste dans la zone de Titao.

Après observation, la position a été frappée avec efficacité, avant qu’un commando des Forces spéciales ne se projette pour démanteler totalement la base. Le bilan des dernières opérations menées par les boys montre si besoin en était encore de la montée en puissance des Forces combattantes et de leur détermination à s’attaquer à la capacité de nuisance des criminels sur l’ensemble du territoire burkinabè.

