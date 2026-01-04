Stade de 15 000 places de Leguema: les travaux enregistrent un taux d’exécution de 72%

En séjour à Bobo-Dioulasso, dans le cadre du soutien gouvernemental aux Forces de Défense et de Sécurité ((FDS), le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a effectué ce 29 décembre 2025, une visite inopinée sur le chantier du stade de 15 000 places de Bobo-Dioulasso, situé à Leguema, afin d’apprécier l’état d’avancement des travaux.

Il était accompagné du ministre Secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, et du gouverneur de la région du Guiriko Mariama Konaté. Sur le site, la délégation a constaté l’évolution des travaux au niveau de la tribune officielle, les bureaux, les gradins, les projecteurs de lumière, l’emprise du stade et l’ensemble des travaux en cours. A ce jour, les travaux réalisés par l’entreprise turque Integral Group affiche un taux d’exécution de 72 %, et ce, conformément au calendrier établi.

Le ministre Roland Somda s’est dit satisfait de l’évolution du chantier, soulignant que les difficultés relevées lors de sa première visite ont été levées. Il a constaté que les travaux se déroulent dans les délais, avec une cuvette sportive désormais bien visible. Cette infrastructure viendra offrir un cadre adapté aux sportifs burkinabè, a-t-il affirmé. De son côté, Selim Kizilaslan, directeur du projet de Integral Group a indiqué que les gradins sont installés et que les prochaines étapes concernent la pose de la toiture et les finitions. Il a assuré que l’ouvrage sera livré avec un haut niveau de qualité, au bénéfice du sport burkinabè.

DCRP/MSJE