Tentative de déstabilisation: la veille citoyenne met en garde

Alertées par des informations sur une tentative de coup d’Etat au Burkina Faso, les associations de la veille citoyenne se sont mobilisées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, dans la nuit du 3 janvier 2026, pour mettre en garde les auteurs et exprimer leur soutien sans faille au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Même si aucune source officielle n’avait confirmé cette tentative de coup d’Etat, l’information qui est devenue virale sur les réseaux sociaux a suscité la sortie des associations de la veille citoyenne (Wayiyans) dans les grandes villes du pays, notamment à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Elles ont appelé les habitants à se rassembler pour contrer cette énième tentative de coup d’Etat contre la Révolution progressiste populaire (RPP) conduite par le capitaine Ibrahim Traoré.

Au rond-point des Nations unies à Ouagadougou qu’ils ont rebaptisé « Rond-point capitaine Ibrahim Traoré », les Wayiyans mettent en garde : « il n’y aura pas de pitié pour les ennemis de la Nation » ; « vous voulez faire un coup d’Etat pour gouverner quel pays ? » ; « vous allez toujours échouer parce que le capitaine Traoré a le soutien total du peuple burkinabè ».

Cette tentative de coup d’Etat interviennent après plusieurs autres tentatives déjouées en 2025, 2024 et 2023. En effet, en avril 2025, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, informait le peuple burkinabè que des militaires dissidents, en collaboration avec des groupes terroristes, projetaient de lancer une offensive contre la présidence du Faso le 16 avril 2025, accompagnée d’attaques coordonnées à travers le pays. Leur objectif était de plonger le Burkina Faso dans le chaos afin de s’emparer du pouvoir.

Le ministre Sana dénonçait également, en septembre 2024, une tentative de déstabilisation menée depuis l’étranger par des anciens responsables, dont notamment

le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien Président de la Transition burkinabè (31 janvier – 30 septembre 2022). « Des individus résidant en République de Côte d’Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays …

Ces acteurs du chaos appuyés par certains services de renseignement de puissances occidentales sont constitués aussi bien de civils de divers profils que de militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation », a-t-il déclaré. Chaque tentative de coup d’Etat a enregistré une grande mobilisation des Burkinabè pour apporter leur soutien au capitaine Traoré.

La rédaction