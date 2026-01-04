Soutien au chef de l’Etat : « Burkina Remparts » sonne la mobilisation à Nariou

La Fédération des associations « Burkina Remparts », a organisé le samedi 3 janvier 2026 à Nariou dans la région de Nando, une marche-meeting pour réaffirmer son soutien au Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et aux actions du gouvernement.

Enfants, hommes, femmes et personnes du 3e âge du village de Nariou dans la commune rurale de Sabou, la région de Nando, ont renouvelé une fois de plus, leur soutien, confiance et engagement au président du Faso et au gouvernement. Ils ont exprimé leur adhésion à la Révolution progressiste et populaire (RPP) le samedi 3 janvier 2026, à travers l’inauguration d’un rond-point à l’effigie des trois présidents de la Confédération des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), l’installation de la veille citoyenne et la remise de photos officielles du président capitaine Ibrahim Traoré et de l’affiche de l’hymne national retranscrite en français, à toutes les écoles de Nariou.

Le coordonnateur de la veille citoyenne de Nariou, Daouda Kiendrébéogo, qui a exprimé sa satisfaction pour ce nouveau rond- point, a indiqué que la jeunesse est le premier acteur de leur sécurité et elle va veiller pour contrecarrer les ennemis de la nation. « Ce rond-point va servir de lieu de sensibilisation de la jeunesse, afin de donner des orientations pour accompagner le président du Faso, son gouvernement et les forces combattantes», a-t-il souligné.

Et le parrain de la marche-meeting, Franck Alain Kaboré, d’ajouter que la

jeunesse doit alerter les chefs des villages et les autorités administratives locales, lorsqu’elle constate des mouvements suspects. Si la population s’est réunie dans cette localité selon les organisateurs, c’est pour exprimer publiquement et sans équivoque, leur soutien indéfectible au Capitaine Ibrahim Traoré, un homme qui incarne

l’espoir, la dignité retrouvée et la souveraineté assumée du peuple burkinabè.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdul Aziz Koara, a dit compter sur la jeunesse en termes de contribution pour l’union entre les jeunes eux-mêmes, la population, le vivre-ensemble et la cohésion sociale au niveau de la commune.

Ce meeting de soutien de l’avis du président de l’Association « Burkina Remparts », Omar Michel Kopia, est le premier de l’année 2026, pour souhaiter les vœux les meilleurs au président du Faso, au guide comme il l’a qualifié et le féliciter pour toutes ses actions menées en faveur des populations. Du thé, du sucre, des théières ont été remis pour l’occasion, à la veille citoyenne de Nariou. Une somme de 180 000 F CFA a également collectée au profit des forces

combattantes.

Afsétou SAWADOGO