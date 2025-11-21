Action humanitaire Le CICR renforce la capacité des journalistes et influenceurs des Koulsé

Le Comité International de la Croix_Rouge (CICR) a organisé, le mercredi 19 novembre 2025 à Kaya, un atelier de formation des journalistes, chargés de communication, influenceurs de la région des Koulsé sur les principes humanitaires, les gestes de premiers secours afin de faciliter une meilleure collaboration entre ces acteurs et le CICR.

Selon la coordinatrice de la communication et de la prévention du Comité international de la croix rouge (CICR), Emeline Yaméogo/Oboulbiga, cette rencontre d’échange a permis de créer un cadre régulier de dialogue et de renforcer les capacités des acteurs de l’information afin d’encourager un traitement constructif des questions humanitaires au profit des communautés des Koulsé.

Pour elle, cette session de formation avait surtout pour l’objectif de se faire connaître, c’est à dire les actions menées par le CICR au niveau régional à travers les localités comme Kaya, Boulsa, Boussouma, Kongoussi, Barsalogho, etc.

« Les gens entendent parler de la Croix-Rouge, mais ils ne connaissent pas leur organisation à travers ses différentes composantes. Le CICR est une organisation exclusivement humanitaire qui travaille en toute transparence, synergie et complémentarité avec les autorités administratives et tous les acteurs humanitaires sur le terrain », a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi, la coordinatrice Yaméogo a invité les acteurs de l’information et de la communication à plus de visibilité des actions humanitaires du CICR afin de permettre aux communautés de mieux le connaître.

La présidente de l’activité, la Secrétaire générale de la région (SGR) des Koulsé, Bernadette Adényo/ Sermé a salué l’approche participative et inclusive du CICR dans l’organisation de cette session de renforcement des capacités des journalistes, communicateurs et activistes.

Pour elle, cette rencontre a permis à la presse de mieux comprendre et de s’approprier de la vision humaniste du CICR.

La SGR Adényo a donc invité les acteurs de l’information à un accompagnement de visibilité sur les actions déjà menées par le CICR au bonheur des populations de sa circonscription administrative.

« Nous espérons que ce partenaire qui appuie nos communautés au côté des autorités aura une visibilité à travers les médias », a-t-elle indiqué.

A l’issue des échanges, les incompréhensions liées aux principes et actions humanitaires et aux modes de fonctionnement des institutions internationales ont été levées, avec à la clé une éventuelle collaboration entre le CICR et les médias des Koulsé à travers le Réseau des journalistes pour la protection des groupes spécifiques des Koulsé pour plus de visibilité des réalisations du CICR dans la régions.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Nématou Ouédraogo (collaboratrice)