Région des Koulsé: le Ministre de la Culture visite le musée des hauts fourneaux africains

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a visité le musée des hauts fourneaux africains ce vendredi 21 novembre 2025 à Kaya dans la région des Koulsés.

Le Musée des fourneaux africains est une initiative de l’Association Culturelle Passaté qui organise chaque deux ans le festival Ouedbindé. Ce festival fait la promotion des savoirs-faire ancestraux en ce qui concerne la technologie de la réduction du fer, de la reconnaissance et l’extraction des minerais à la réduction du fer à travers les fourneaux métallurgiques. Des fourneaux de technologies ancestrales de plusieurs communautés du Burkina Faso, des pays de l’Afrique de l’ouest y sont représentés.

Jacob BAMOGO, promoteur du festival Ouedbindé et par ailleurs président de l’Association Culturelle Passaté de Kaya, s’est réjoui de cette visite du chef du département de la culture. Il a saisi l’occasion de cette visite pour plaider afin qu’on érige un centre de formation pour que cette technique d’extraction du fer et de fabrication des outils soit transmise à la jeune génération.

Pour le Ministre Pingdwendé, ces Savoirs-faire ancestraux indiquent que nos ancêtres étaient déjà en avance par rapport à la technologie moderne. Ce qui démontre que nous n’avons pas attendu que le colon vienne nous enseigner la science, parce que la science est avant tout africaine. <<Aujourd’hui, le ton est donné avec le Camarade Président le Capitaine Ibrahim TRAORE dont les paroles sont pour nous des leitmotiv pour aller sur le terrain et montrer à l’Afrique toute entière que nous avons des connaissances et des savoirs-faire à partager avec le reste du monde>>, a-t’il indiqué.

Depuis Kaya, le Ministre Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO a lancé un appel à tous les burkinabè à puiser dans l’ingéniosité de nos ancêtres la force d’inventer un Burkina Faso résolument tourné vers le progrès, l’innovation et la souveraineté industrielle.