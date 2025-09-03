« Affaire de dépotage illégal de déchets dans un barrage »: le procès renvoyé au 12 septembre prochain

Le procès « affaire de dépotage illégal de déchets dans un barrage », a été renvoyé au 12 septembre 2025.

Le procès dite « affaire de dépotage illégal de déchets dans un barrage » débuté, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou, au Tribunal de grande instance de Ouaga 1, a été renvoyé au 12 septembre prochain.

Le procès « affaire de dépotage illégal de déchets dans un barrage » ouvert, mercredi 3 septembre 2025, au Tribunal de grande instance de Ouaga 1, a aussitôt été renvoyé au 12 septembre 2025. Le président du Tribunal a prononcé le renvoi du dossier « pour une bonne
administration de la justice ».
En effet, le procès « affaire de dépotage illégal de déchets dans un barrage » met en cause des individus pour avoir déversé illégalement des boues de vidange dans un barrage de la capitale.

Aly SAWADOGO

