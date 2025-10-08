Afrique de l’Ouest: Ousmane Sonko appelle à un sursaut politique pour une réforme monétaire

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, connu pour ses positions critiques contre le FCFA, a exhorté mardi à Dakar, les dirigeants ouest-africains à faire preuve de courage politique pour accélérer les réformes monétaires.

«Il faut du courage politique dans les prises de décisions. Prenons un exemple très simple : la monnaie pour la zone Afrique de l’Ouest. […] Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu’il faut faire, depuis des années c’est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique», a déclaré M. Sonko lors du forum Invest in Senegal. Le chef du gouvernement sénégalais, connu pour ses positions critiques à l’égard du franc CFA qu’il qualifie de vestige colonial, a appelé les autorités de la région, en présence des Présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló., à « avancer». Selon lui, « il est temps que nos autorités prennent leurs responsabilités pour faire les réformes », rappelant que peu de régions dans le monde partagent encore une monnaie commune sans véritable contrôle politique. En rappel, le FCFA imprimé en France depuis l’époque coloniale est la monnaie de 14 de ses anciennes colonies en Afrique de l’ouest et en Afrique centrale. Depuis quelques années, des appels de plus en plus pressants surtout au sein de la jeunesse et des panafricanistes, réclament une monnaie souveraine.

Agence d’Information du Burkina