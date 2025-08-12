Allaitement maternel: Un bouclier naturel pour le nouveau-né

Le Réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a organisé un webinaire le mercredi 7 août 2025 sur l’allaitement maternel.

À l’occasion d’un webinaire organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel (1er au 7 août), le Réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a voulu mettre en lumière l’importance de l’allaitement maternel, en particulier l’allaitement exclusif durant les six premiers mois de la vie. Les échanges, animés par Siméon Nanama, conseiller régional à l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, chargé de la Nutrition, porteurs d’un message clair.

Le conseiller régional en nutrition à l’UNICEF, Siméon Nanama a rappelé que le lait maternel couvre 100% des besoins nutritionnels du nourrisson, y compris en eau, même en période de forte chaleur. Il favorise également le développement cérébral, la croissance harmonieuse et l’immunité de l’enfant, tout en renforçant le lien affectif mère-enfant. Pour lui, l’allaitement maternel est bien plus qu’un simple geste nutritif : « C’est un acte d’amour, de santé et de souveraineté. Comme le dit un proverbe, le sein d’une mère est le premier plat de l’homme. L’allaitement a une importance capitale pour le nouveau-né : sur le plan nutritionnel, médical, affectif et développemental. »

Sur le plan nutritionnel, rappelle-t-il, le lait maternel est parfaitement adapté aux besoins du nourrisson. « Il contient 100 % des nutriments essentiels — protéines, matières grasses, vitamines, minéraux — ainsi que l’eau nécessaire pour les six premiers mois, dans des proportions idéales », précise-t-il.

L’expert insiste également sur ses bienfaits immunitaires : « Un autre proverbe dit : tant que l’enfant est au sein, il ne connaît ni la peine ni la maladie. Dès les premières heures, le colostrum — ce lait jaune et épais — apporte une forte dose d’anticorps et de globules blancs, protégeant l’enfant contre des infections graves comme les affections respiratoires et la diarrhée. »

Les avantages concernent aussi la mère : l’allaitement exclusif pendant six mois réduit, selon lui, les risques de cancers de l’utérus et du sein, favorise la récupération après l’accouchement et peut contribuer à l’espacement des naissances.

Nanama a rappelé que l’allaitement maternel, tel que recommandé par l’OMS et l’UNICEF, est « essentiel pour assurer la survie, la croissance et le développement du nouveau-né ».

Wamini Micheline OUEDRAOGO