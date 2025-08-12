Lutte contre la fraude : Deux individus arrêtés et des produits saisis par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Moussodougou

Par
BS. Sidwaya
-

La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Moussodougou située dans la compagnie Banfora et dans la région des Cascades, a mis la main sur un chargement frauduleux d’herbicides au cours d’une opération menée sur la base de renseignements bien induits.

En effet, le 6 aout 2025 vers 23h, le personnel de ladite sous-unité a intercepté un camion de marque Mercedes Benz en provenance d’un pays voisin.

A son bord le conducteur et le proprietaire du chargement,  mais surtout mille (1000) cartons d’herbicides évaluées à environ dix millions (10.000.000) de FCFA.

Cette entreprise malveillante avait certainement pour but d’inonder le marché national avec cette importante quantité d’herbicides en contournant les dispositions légales prevues à cet effet. Ce coup de filet réalisé par la Brigade Territoriale de Moussodougou est d’autant plus salutaire que la fraude constitue aujourd’hui une vraie gangrène qui, non seulement met à mal l’économie et le budget de notre pays, mais alimente aussi le terrorisme à travers son financement en dévises et en stupéfiants.

Les deux présumés fraudeurs ont été mis à la dispisition du Tribunal de Grande instance de Banfora pour la suite des investigations.

Soucieuse de toujours mener à bien les missions qui sont les siennes conformement à la vision des plus hautes autorités de notre pays, la Gendarmerie nationale remercie et encourage les populations pour la collaboration déjà existante, mais les exhorte également à une meilleure implication pour plus d’éfficacité à leur profit. C’est pourquoi les numéros verts suivants restent toujours disponibles pour toutes les formes d’alertes:

✓1010 : Centre National de Veille et d’Alerte

✓16 et le 80 00 11 45 : Gendarmerie Nationale

✓17 : Police Nationale

 

