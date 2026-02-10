Aménagement de voiries dans la ville de Ouagadougou: le ministre Mikaïlou Sidibé satisfait de l’avancée des travaux

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a visité des travaux d’aménagement des routes nationales 2 et 4 ainsi que des chantiers de voiries de Nagrin et Yagma en cours de construction, mardi 9 février 2026, à Ouagadougou.

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé veut s’assurer du niveau d’avancement des travaux d’aménagement de voiries en cours dans la ville de Ouagadougou. Ainsi, le mardi 9 février 2026, à Ouagadougou, il a effectué une visite pour constater la réalisation des travaux d’élargissement des routes nationales 2 et 4 ainsi que des chantiers de réalisations de voiries aux quartiers Nagrin et Yagma.

Au niveau de la RN4, sortie Est de la capitale, le ministre a pu s’imprégner du taux d’exécution des travaux qui est d’environ 68% pour un délai consommé de 66%. Débutés en 2024, les travaux sur ce chantier consistent, entre autres à l’élargissement de la route en 2×2 voies sur 22,3 km et la réalisation de la voie d’accès à l’université Thomas-Sankara en 2×2 voies sur 2,8 km. Il s’agit également de l’aménagement et le bitumage des voiries connexes d’un linéaire de 13,2 km, la construction d’un passage supérieur à l’intersection avec la voie de contournement.

En outre, il y a la reconstruction d’un ouvrage d’art pour le franchissement du cours d’eau de Massili, la construction d’ouvrages d’assainissement et drainage, notamment des caniveaux, dalots… « Nous sommes sortis pour faire le point de l’état d’avancement des travaux. Au niveau la RN4, nous pensons que la tendance est bonne. Il nous reste pratiquement une année pour achever ces travaux. Et nous sommes rassurés par les explications de la mission du contrôle, mais aussi de l’administration et de l’engagement de l’entreprise », a indiqué M. Sidibé.

Il s’est engagé à régler certaines contraintes qui ralentissent les travaux notamment l’indemnisation des populations et les commerces se retrouvant au niveau de l’emprise ainsi que les concessionnaires des réseaux. Le chef du département de la Construction de la Patrie s’est rendu également sur le chantier des travaux d’élargissement et de modernisation de la RN2, situé entre le rond-point de la jeunesse et la voie de contournement, à la sortie Nord de la ville.

Désengorger la circulation

Sur ce site, le taux d’exécution physique des travaux est de 35% pour un délai consommé également d’environ 35%. « Nous pensons que la dynamique est aussi bonne », a fait savoir le ministre. Au regard de la réalisation d’ouvrages importantes sur ce site, comme les mini-échangeurs de Rimkiéta et la traversée de la voie de contournement, il a signifié que des dispositions seront prises pour désengorger la circulation pour les usagers de la route.

« Nous avons donné des instructions pour que l’on prenne des mesures pour soulager les populations en termes de gêne de la circulation, mais aussi maintenir la cadence pour achever les travaux », a notifié Mikaïlou Sidibé. Il a achevé sa tournée par la visite des voiries en cours d’aménagement à Yagma et Nagrin. Le ministre s’est dit rassuré du taux d’avancement dans le cadre de ce nouveau contrat qui se situe à environ 35% pour un délai consommé de 35%. Il a expliqué que ce sont des voies dont les marchés initiaux ont été résiliés et sont reprises actuellement par l’entreprise Soroubat.

Selon lui, malgré les zones critiques, notamment à Yagma qui nécessitent un dynamitage de la roche sur environ un kilomètre, le rythme d’avancement des travaux est appréciable. « Nous avons un niveau de finition sur une bonne partie où ils sont en train de couler le revêtement », a-t-il reconnu. Le premier patron de la Construction de la Patrie a apprécié le taux d’exécution des travaux des différents chantiers dans leur ensemble. Il a invité les responsables d’entreprises à travailler davantage pour pouvoir achever l’essentiel des travaux avant l’installation de la saison des pluies.

« Nous allons maintenir la dynamique. Les missions de contrôle et l’administration ont été engagées pour suivre de près tous les travaux », a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, exhorté les populations à la patience pour les désagréments, car des mesures vont êtes prises pour les atténuer. Le directeur des travaux de la RN4, Soumaila Ouattara, a indiqué que l’entreprise qui est Globex construction promet de livrer des infrastructures de qualité dans les délais.

Le chef de mission de contrôle des travaux d’élargissement et de modernisation de la RN2 pour le compte du groupement ACIT géotechnique, Jean Marie Toé a aussi affirmé que les travaux se déroulent bien. Mais, il a relevé quelques préoccupations liées aux déplacements résiduels des poteaux des concessionnaires et des questions d’indemnisations en cours », a renseigné M. Toé. Il s’est dit confiant quant à la qualité des ouvrages et leur livraison dans les délais de 36 mois.

Aly SAWADOGO